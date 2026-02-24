Paro y movilización de los judiciales nacionales contra el traspaso de la Justicia Laboral
La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) que encabeza Julio Piumato comenzó a las 11 de este martes un paro de actividades con movilización, en rechazo al traspaso de la Justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. “Es la liquidación del fuero del trabajo, es algo totalmente inconstitucional”, afirman quienes marchan hacia el Palacio de Tribunales para manifestar ante la Corte Suprema de Justicia.
En consonancia con esta medida, desde ayer se encuentra ocupado por los trabajadores el edificio de Diagonal Norte 760, perteneciente a la Justicia laboral, con apoyo del gremio.
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó también su adhesión a la movilización al Palacio de Tribunales junto a la UEJN.
“Estamos peleando por todos los medios para frenar este disparate, porque nunca en la historia judicial argentina se cerró un fuero nacional”, expresó Piumato a través las redes sociales del sindicato.
Agregó que el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, incluido en la ley de Reforma laboral, “es la punta de lanza para seguir con el desguace de la Justicia nacional y apunta a transformar un país federal en uno totalmente unitario”.
Según Piumato, este traspaso busca “regir no solo las relaciones laborales sino también las económicas cuando esto le toque al fuero comercial”, que se encuentra en situación similar al laboral.