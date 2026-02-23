Paro total: Los docentes de Córdoba no iniciarán las clases
El calendario escolar de Córdoba, que marcaba el regreso a clases el próximo 2 de marzo, quedó trunco anticipadamente por una medida de fuerza anunciada por los docentes locales. En consonancia con la medida nacional, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) declararon su adhesión al reclamo encabezado por CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina).
Los señalamientos corren puntualmente sobre el Presupuesto 2026 y la eliminación de partidas destinadas a educación, como así también el recorte vigente de recursos como el Fondo de Incentivo Docente, que hasta ahora fue cubierto de manera parcial por el Gobierno provincial.
En ese sentido, el secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, cuestionó la política educativa promocionada por la Casa Rosada y advirtió un desmantelamiento progresivo del sistema público mediante la desfinanciación.
En paralelo, la UEPC mantiene negociaciones con el Gobierno provincial. La discusión está centrada en los salarios, aunque también en los cambios del régimen previsional que el Centro Cívico introdujo a fines del 2025.
En ese sentido, Cristalli anticipó que esta sería una semana clave para definir la postura del gremio, lo que podría derivar en un entorpecimiento aún mayor del inicio escolar que arrancará con la demora ya mencionada. De momento, los docentes dijeron no haber recibido ninguna oferta concreta por parte de la gobernación, quedando a la expectativa de poder saldar las diferencias planteadas. Desde el Gobierno aseguran que este lunes podría arribarse a una conciliación con una propuesta salarial más atractiva.
Mientras tanto, la medida de fuerza a nivel nacional se definió el último fin de semana durante el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario de la organización. Con el liderazgo de Sonia Alesso, los docentes resolvieron paralizar actividades con impacto especial en las provincias con inicios programados para el 2 de marzo y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país, indicaron desde el gremio.