Paro total de transporte de pasajeros: masiva adhesión gremial
La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) y La Fraternidad confirmaron que adhieren a la medida de fuerza de 24 horas anunciada por la CGT contra la Reforma Laboral de Javier Milei, por lo que habrá paro total de medios de transporte de pasajeros. De este modo, el mismo día en que Diputados tratará esa ley con media sanción del Senado, se verán afectados los servicios de colectivos, trenes, taxis, vuelos, entre otros.
Horas después de la confirmación de la Central Obrera del paro sin movilización contra el proyecto del Gobierno, los gremios del transporte anunciaron a través de un comunicado oficial que se pliegan a la decisión de la CGT de paro nacional por 24 horas, el mismo día que se trate la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados.
A esta noticia, se suma La Fraternidad, que también confirmó la decisión de paralizar completamente el transporte durante el paro nacional convocado por la CGT. “Los trabajadores en las bases están inquietos y quieren pelea”, admitieron.
Por su parte, la UGATT informó que: “Adherimos y acatamos plenamente, lo resuelto por el Consejo Directivo de la CGT anunciando PARO GENERAL NACIONAL. Cuando los pueblos agotan su paciencia, ¡hacen tronar el escarmiento! Siempre con la convicción de defender nuestros derechos como trabajadores consagrados en la Constitución Nacional”.
Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola(Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) pusieron de relieve al unísono que: “Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. La puja interna en la CGT se da porque muchos sindicalistas sostienen que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del Gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras.
Mientras, la reacción sindical se recalienta: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) —que reúne a la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA—, reclaman medidas aún más drásticas y ya habían anunciado un paro con movilización masiva al Congreso cuando se trate la Reforma Laboral.
Uno por uno, los gremios de transporte que se sumarán a la medida
-Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)
-Personal Superior Ferroviario (UPSF)
-Playeros de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype)
-Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)
-Señaleros (ASFA)
-Federación Argentina de Remises (FAREM)
-Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)
-Gremios de la aviación
-Sindicato de Cementerios (SOECRA)
-Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)
-Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)
Por parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), los sindicatos que impulsan la adhesión al paro son:
-Sindicato de Dragado y Balizamiento
-Camioneros
-Aeronavegantes
-Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
-AOITA
-Capitanes de Ultramar
-APA (Asociación del Personal Aeronáutico)
-AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante)
-SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina)
-SIPEDyB (Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento)
-SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)
-Guincheros
-SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales)
-SUPeH Flota (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Flota)
-Sindicato Vialidad
-ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación).