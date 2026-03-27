Paro docente en Entre Ríos: masiva marcha de antorchas en Paraná y fuerte rechazo al aumento por decreto
El secretario general de AGMER Paraná, Manuel Gómez, destacó el alto acatamiento al paro docente en Entre Ríos y cuestionó con dureza el aumento salarial fijado por decreto por el Gobierno provincial.
El paro docente en Entre Ríos se lleva adelante este viernes con una importante movilización en la ciudad de Paraná, convocada por AGMER y con adhesión de AMET. La jornada de protesta incluyó una marcha provincial de antorchas, con concentración desde las 18 en Plaza 1º de Mayo y posterior movilización hacia Casa de Gobierno.
La medida de fuerza responde al malestar de los gremios docentes frente a la decisión del Poder Ejecutivo provincial de otorgar aumentos salariales por decreto, sin acuerdo en el ámbito paritario. Esta situación generó un fuerte rechazo por parte de las entidades sindicales, que consideran insuficiente y unilateral la propuesta oficial.
En ese marco, tanto la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) como la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) expresaron su rechazo al Decreto 500/26, al sostener que incluye sumas no remunerativas y posterga la discusión salarial hasta junio.
Alta adhesión y fuerte presencia en la capital provincial
Durante el paro docente en Entre Ríos, desde AGMER destacaron el alto nivel de acatamiento a la medida de fuerza en toda la provincia. Manuel Gómez, secretario general de AGMER Paraná, aseguró que la jornada tuvo una amplia convocatoria y reflejó el malestar del sector educativo.
“Estamos haciendo la concentración de esta movilización. Estamos en una jornada de paro, con un alto acatamiento en el índice de adhesión a la medida de fuerza”, expresó el dirigente en declaraciones a Elonce.
Además, remarcó que la protesta busca reiterar un reclamo que se viene sosteniendo desde hace semanas: “En la provincia de Entre Ríos hay una situación irresuelta, que es el salario de los trabajadores de la educación”, subrayó.
Reclamos y pedido de convocatoria urgente
El paro docente en Entre Ríos también contó con el acompañamiento de otros sectores sindicales, lo que reforzó la visibilidad del reclamo. Según Gómez, hubo presencia de representantes de los 17 departamentos de la provincia, quienes viajaron durante horas para participar de la manifestación en Paraná.
“La central de trabajadores está con nosotros, también AMET junto a AGMER. Tenemos presencia de los 17 departamentos”, destacó el dirigente, al tiempo que subrayó la magnitud de la convocatoria.
Finalmente, insistió en la necesidad de que el Gobierno provincial convoque de manera urgente a una nueva instancia de diálogo. “Instamos al gobierno provincial a que pueda convocar a una reunión urgente para discutir salarios y analizar el estado de la situación, que es alarmante”, concluyó.
En otro tramo de la entrevista, Gómez recordó el derrotero de la negociación salarial y cuestionó la decisión oficial: “Fracasó en la segunda instancia la paritaria. Luego no tuvimos convocatoria, nos encontramos con un decreto que de manera unilateral fija incrementos en códigos que no repercuten en el salario docente. Solo son códigos complementarios como lo es el Fopid y el de Conectividad”.
Y advirtió sobre el impacto de la medida en los haberes: “Lo que uno analiza de lo que presentó el gobierno provincial es que no hay una propuesta que pueda ser considerada. Estos montos fijos que se pusieron a consideración resultan irrisorios al sector de jubilados”, sostuvo.
Fuente: El Once