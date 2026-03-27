Paro docente con adhesión limitada: según el CGE el 70% de los maestros entrerrianos dio clases con normalidad
La medida de fuerza convocada por gremios docentes en Entre Ríos tuvo una adhesión acotada: el 70 por ciento de los trabajadores se presentó a dar clases, según el relevamiento oficial del Consejo General de Educación (CGE).
De acuerdo a los datos difundidos por el organismo, el 70 por ciento de los docentes entrerrianos asistió este viernes a sus lugares de trabajo, lo que se tradujo en un funcionamiento prácticamente habitual del sistema educativo.
Este nivel de presentismo, superior a 2 de cada 3 docentes en las aulas, permitió el normal desarrollo de clases en la mayoría de los establecimientos educativos de la provincia.
En ese marco, desde el Gobierno provincial destacaron que la asistencia masiva de maestros garantizó el derecho de los estudiantes a aprender y brindó previsibilidad a las familias entrerrianas, que pudieron organizar su jornada con la certeza de que habría actividad escolar.
Además, se recordó que el pasado viernes 20 de marzo el Gobierno provincial abonó, por complementaria, el incremento salarial ofrecido al sector docente, en el marco de la negociación paritaria con los gremios del sector.
Con estos niveles de asistencia, el alto presentismo docente volvió a garantizar el normal dictado de clases en la provincia, pese a la convocatoria a la medida de fuerza.