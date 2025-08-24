Paro de controladores aéreos: miles de pasajeros afectados por cancelaciones y demoras en todo el país
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) continúa este domingo con el paro de controladores aéreos, que mantiene paralizada la operación en aeropuertos de todo el país. La medida, que comenzó el viernes, ya provocó la cancelación de casi 100 vuelos y afectó a más de 12.000 pasajeros.
El gremio confirmó que la protesta se realizará en dos franjas horarias: de 13 a 16 y de 19 a 22, durante las cuales no se autorizarán despegues ni la recepción de planes de vuelo, aunque se garantizarán los aterrizajes por razones de seguridad. Desde Aerolíneas Argentinas intentaron frenar la medida con una denuncia ante la EANA y la ANAC, pero no tuvieron éxito.
En un comunicado, ATEPSA expresó: “Rechazamos y repudiamos la intención de las autoridades de EANA y ANAC de endilgar responsabilidades a los trabajadores y trabajadoras que día a día sostenemos el sistema de navegación aérea”.
Reclamo del gremio y extensión de la protesta
El sindicato denuncia que los salarios llevan diez meses congelados y exige un aumento del 45%. También advierte sobre la falta de respuestas de la EANA, la ANAC y la Subsecretaría de Transporte Aéreo, lo que —afirman— genera una “precarización del sistema”.
El plan de acción se extenderá hasta el sábado 30 de agosto, con paros en diferentes franjas horarias. El martes 26 se llevará adelante de 7 a 11 y de 14 a 17, mientras que el jueves 28 y el sábado 30 volverán las medidas de fuerza en la tarde y la noche.
Aerolíneas Argentinas confirma más cancelaciones
La compañía informó que este domingo deberá cancelar 46 vuelos de cabotaje y reprogramar 122 dentro de una operación prevista de 320 servicios. Según estimaciones, más de 4.400 pasajeros se verán afectados directamente, mientras que miles más podrían sufrir demoras.
En un comunicado, Aerolíneas advirtió que “la naturaleza de la medida podría incidir en los horarios de arribos y partidas durante todo el día” y pidió a los usuarios estar atentos a posibles cambios. Recomendó utilizar los canales de autogestión vía web o la aplicación oficial y, en el caso de pasajes comprados en agencias, realizar consultas por esa vía.
Finalmente, la empresa lamentó los inconvenientes generados y ratificó su compromiso de ofrecer un servicio seguro, puntual y confiable, incluso en circunstancias excepcionales como esta.