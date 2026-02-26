Paro de controladores aéreos: Atepsa inicia medidas escalonadas en todos los aeropuertos del país
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), que nuclea a los controladores aéreos, puso en marcha una medida de fuerza en todos los aeropuertos de Argentina en reclamo de mejoras salariales.
Según el cronograma difundido por el gremio, la protesta se desarrollará a través de paros escalonados que comenzarán hoy a las 15 y se extenderán hasta el lunes 2 de marzo.
Las acciones sindicales se aplicarán en distintas franjas horarias cada día y podrían provocar demoras y reprogramaciones, ya que durante los períodos de huelga se impedirán los despegues. La medida afectará tanto a la aviación comercial regular como a los servicios privados.
Las medidas, de tres horas de duración, comenzaron hoy de 15 a 18 y afectan a los despegues en todos los aeropuertos del país, sin distinción de destino ni tipo de vuelo.
El viernes el paro se realizará de 19 a 22, también con impacto en todos los servicios de aviación.
Durante el fin de semana continuarán las huelgas. El sábado la medida será de 13 a 16 y afectará exclusivamente a la aviación general y no regular, es decir, vuelos privados como charters, entrenamiento, turismo o aviación agrícola, sin impacto en los vuelos comerciales.
El domingo 1° de marzo la protesta se concretará de 9 a 12 y alcanzará únicamente a los vuelos comerciales con destino nacional.
El lunes 2 de marzo, en la última jornada prevista en el cronograma, la huelga será de 5 a 8 y volverá a abarcar a toda la aviación. Desde el sindicato aclararon que la restricción de despegues no afectará a los vuelos que ya estén en marcha.
A la medida convocada por Atepsa se sumaron la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).
La decisión gremial se adoptó luego de que el Gobierno desactivara, mediante una conciliación obligatoria, el paro anunciado la semana pasada.
El sindicato recordó que, como ocurre habitualmente en este tipo de medidas, quedan exceptuados los vuelos en emergencia, los servicios sanitarios y los operativos humanitarios, como misiones de búsqueda y salvamento.
En el marco de la conciliación obligatoria dictada a fines de enero por el gobierno de Javier Milei, cuando se logró frenar otro cronograma de huelgas previsto para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) mantuvo reuniones con la conducción de Atepsa, aunque sin alcanzar un acuerdo.
Desde el gremio señalaron que el plazo estaba “agotado en todas las instancias de diálogo” y remarcaron que transcurrieron “veinte días desde la finalización de la Conciliación Obligatoria sin que EANA haya brindado una respuesta integral al conflicto en curso”.
Frente a ese escenario, Atepsa presentó ante las autoridades el cronograma de “acción sindical que comenzarán el día 26 de febrero a las 00”. Además, el jueves pasado, durante el paro general convocado por la CGT y mientras la Cámara de Diputados debatía el proyecto de reforma laboral, los controladores se movilizaron en todo el país en rechazo a la iniciativa, al considerar que “avanza sobre las condiciones de trabajo, los salarios y el derecho constitucional a huelga”.