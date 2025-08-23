Paro de controladores aéreos: Aerolíneas Argentinas denunció impedimento de vuelos y casi 20 mil pasajeros afectados
En medio del paro de controladores aéreos, que afectó a casi 20 mil pasajeros en Aeroparque y Ezeiza, Aerolíneas Argentinas denunció ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que el gremio ATEPSA impidió la salida de nueve vuelos programados por fuera de la ventana de la medida de fuerza, incluidos dos internacionales.
Según explicó la aerolínea de bandera, al menos dos vuelos tenían a todos sus pasajeros embarcados y otros ya habían iniciado el traslado hacia la aeronave, con equipajes despachados.
“Esta última acción perjudicó a más de 800 personas. En total, el paro de ATEPSA ya afectó a más de 12 mil pasajeros, distribuidos en cerca de 100 vuelos”, cuestionaron desde la compañía.
La empresa agregó: “Lamentamos estos inconvenientes ajenos a la compañía y reafirmamos nuestro compromiso con un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales”.
Primer día del paro
La primera jornada del paro de controladores, realizada este viernes, provocó la cancelación de más de 50 vuelos y afectó a casi 20 mil pasajeros. La medida de fuerza se llevó a cabo en dos tramos: de 13 a 16 y de 19 a 22, y se repetirá el domingo.
Por la noche, Aerolíneas Argentinas detalló que en sus vuelos de cabotaje y regionales hubo 44 cancelaciones (4.550 pasajeros afectados) y 59 demoras (6.000 pasajeros). La mayor parte de los inconvenientes se registraron en la primera franja del paro, con 28 cancelaciones y 43 demoras.
Flybondi informó que canceló 10 vuelos y reprogramó 35, con 7 mil pasajeros perjudicados.
En Aeroparque, desde el mediodía se vivió un clima tenso: pasillos colmados, filas interminables, pasajeros buscando enchufes para cargar celulares y valijas que se acumulaban en los mostradores. Los reclamos y discusiones con personal de las aerolíneas se mezclaban con la espera.
JetSMART emitió un comunicado anunciando que implementó medidas para minimizar el impacto, ofreciendo cambio de fecha sin costo adicional hasta el 14 de septiembre de 2025, con gestión disponible hasta el 31 de agosto en su web.
LATAM informó que en la primera franja (13 a 16) no tuvo cancelaciones, aunque sí reprogramó seis vuelos (tres arribos y tres partidas), mientras que en la segunda franja (19 a 22) ajustó cuatro operaciones.
Un paro que impacta en toda la operación aérea
La protesta de Atepsa, gremio que nuclea a los controladores, afecta directamente a los despegues: durante los intervalos de paro no se procesan planes de vuelo ni se autorizan movimientos de aeronaves o vehículos en superficie.
Desde la EANA, sin embargo, advirtieron que las consecuencias son mucho más amplias: “Un vuelo que no despega en la franja establecida no puede cumplir su arribo ni su regreso, y así se afecta toda la operación sucesiva”.
El conflicto tiene origen en una disputa salarial y se reactivó tras el vencimiento de la conciliación obligatoria. La EANA precisó que se realizaron 17 audiencias sin acuerdo y acusó al gremio de una postura “intransigente”. El Gobierno Nacional también rechazó las medidas por considerarlas un perjuicio a un servicio esencial garantizado por ley.
Cronograma del paro
El plan de lucha incluye cinco jornadas con franjas horarias de tres horas, que totalizan seis horas diarias de afectación:
- Viernes 22 de agosto: 13 a 16 y 19 a 22
- Domingo 24 de agosto: 13 a 16 y 19 a 22
- Martes 26 de agosto: 7 a 10 y 14 a 17
- Jueves 28 de agosto: 13 a 16
- Sábado 30 de agosto: 13 a 16 y 19 a 22