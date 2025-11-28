Parlamento del Paraná: dos jornadas de conferencias públicas para debatir el desarrollo del corredor Santa Fe–Paraná
El Parlamento del Paraná – Corredor Santa Fe–Paraná realizará dos jornadas de conferencias públicas los días jueves 4 y 11 de diciembre, en el Museo de la Constitución de la ciudad de Santa Fe y en la Sala Mayo de Paraná, respectivamente. El Instituto de Estudios Avanzados del Litoral (IEA Litoral) convocó al público interesado a participar de este espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos y oportunidades para un desarrollo sustentable de la microrregión.
Ambas actividades se desarrollarán de 17 a 21, mientras que las conferencias públicas tendrán lugar entre 19.30 y 21, con entrada libre y gratuita. Se llevarán adelante conferencias, conversatorios, presentaciones de libros y exposiciones fotográficas, abiertas a todos los asistentes sin inscripción previa.
Para exponer proyectos durante las conferencias públicas es necesaria una inscripción online. Las organizaciones, instituciones o personas que quieran presentar iniciativas vinculadas al corredor deberán completar el formulario disponible en iealitoral.com/parlamento-del-parana.
Los encuentros tendrán dos instancias: una primera parte con conferencias y conversatorios, y una segunda dedicada exclusivamente a las conferencias públicas. Las jornadas serán inauguradas por Camille de Toledo, quien presentará “La experiencia de la International des Rivières”, desarrollada en el IEA de Nantes. Luego se desarrollarán conversatorios con especialistas que compartirán sus perspectivas desde los campos académico, artístico y literario.
En la Conferencia Ciudadana, las organizaciones de la sociedad civil, instituciones y personas previamente inscriptas presentarán proyectos vinculados a las problemáticas del río Paraná y del corredor Santa Fe–Paraná.
El Parlamento del Paraná es un proyecto de tres años de duración (2025-2027) impulsado por el IEA Litoral. Su objetivo es construir un espacio de conversación pública de calidad sobre el territorio del corredor, el río, las islas y el humedal, para promover propuestas innovadoras de desarrollo sustentable. La iniciativa se enmarca en un movimiento global por la protección de los ríos, reinterpretado desde la realidad argentina. Sus impulsores destacan que el tramo medio del Paraná invita a abrir nuevas trayectorias legales, sociales y culturales mediante un enfoque interdisciplinario que articule ciencias, artes, derechos de incidencia colectiva y derechos de la naturaleza.