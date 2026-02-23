Paritaria docente: El Gobierno de Entre Ríos considera que: “AGMER no contribuye a generar el clima para seguir avanzando”
En el inicio de las negociaciones salariales de cara al ciclo lectivo, el Gobierno provincial llevó adelante este lunes la primera reunión paritaria con los gremios docentes. Mientras el Ejecutivo expuso una propuesta como punto de partida, la conducción de Agmer se declaró en estado de beligerancia y dio por cerrado el diálogo en esta instancia.
El encuentro fue encabezado por el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano; el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; y la secretaria de Hacienda, Mariela Volpe, junto a representantes sindicales.
Durante la reunión, el Ejecutivo puso sobre la mesa una oferta salarial inicial en el marco de la paritaria, de la que participaron delegados de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
Sin embargo, en el transcurso del encuentro el gremio mayoritario anunció su declaración en estado de beligerancia sindical y dio por finalizado el intercambio en esta etapa.
En ese contexto, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, afirmó: “El Gobierno llegó a esta instancia con buena fe, con voluntad de diálogo y con una propuesta concreta sobre la mesa. Declararse en estado de beligerancia en el mismo momento en que se abre la negociación no contribuye a generar el clima necesario para seguir avanzando, sobre todo cuando estamos a días del inicio de clases y lo que la sociedad espera es responsabilidad y compromiso”.
Desde el Gobierno provincial se dejó constancia formal de la propuesta presentada en el ámbito de negociación.
Detalles de la propuesta salarial y rechazo del gremio
Según informó Agmer, en la audiencia paritaria realizada durante la tarde de este lunes 23, el Gobierno provincial presentó una propuesta que incluye:
- un monto fijo de $45.000 no remunerativo y no bonificable;
- un monto fijo de $25.000 con el mismo carácter que el año pasado, destinado a docentes con más de 10 años de antigüedad;
- un incremento del 50% en la Ayuda Escolar;
- un monto fijo de $30.000 para jubiladas y jubilados;
- y la posibilidad de retomar el diálogo en el mes de mayo.
No obstante, desde el sindicato señalaron que la oferta fue rechazada. En ese sentido, el gremio sostuvo: “Nuestro Congreso rechaza la propuesta y declara la situación de conflicto contemplada en Ley de Paritarias Docentes”.