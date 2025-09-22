París se viste de gala: todo listo para la entrega del Balón de Oro 2025
La espera terminó: este lunes se celebrará en el Théâtre du Châtelet de París la ceremonia del Balón de Oro 2025, uno de los eventos más esperados del mundo del fútbol. Desde las 16 (hora argentina), las máximas figuras del deporte se darán cita en una velada que promete emoción y sorpresas.
Argentina tendrá triple representación. Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister figuran entre los nominados al premio mayor, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez competirá por el Trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero del mundo.
Este año, la gala se adelantó un mes respecto de lo habitual: France Football decidió realizarla en septiembre y no en octubre, como es tradición. Además del Balón de Oro masculino y femenino, se entregarán los prestigiosos Trofeo Kopa (mejor jugador sub-21) y el galardón al mejor entrenador del año.
Favoritos y candidatas destacadas
La edición 2025 se perfila como una de las más reñidas de los últimos tiempos. Entre los principales candidatos al Balón de Oro masculino aparecen Kylian Mbappé, Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Vitinha y el joven fenómeno Lamine Yamal.
En la rama femenina, el dominio vuelve a ser español: Alexia Putellas busca su tercer Balón de Oro, mientras que Aitana Bonmatí, ganadora en 2023 y 2024, parte como gran favorita. Mariona Caldentey también se suma entre las aspirantes al máximo reconocimiento.
Los nominados argentinos
- Balón de Oro masculino: Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Alexis Mac Allister (Liverpool).
- Trofeo Yashin: Emiliano Martínez (Aston Villa).
Otros premios en juego
- Mejor entrenador del año: figuran Antonio Conte (Napoli), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) y Arne Slot (Liverpool).
- Trofeo Kopa: destacan los jóvenes Lamine Yamal, Pau Cubarsí, João Neves y Estevão, entre otros.
La ceremonia será transmitida a nivel global y promete reunir a las grandes estrellas que brillaron en la última temporada, con un suspenso que se mantendrá hasta el anuncio de los ganadores.