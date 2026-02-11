Pariente del Mar amplió la experiencia cultural en la Fiesta Nacional del Mate
El escenario Pariente del Mar, ubicado en inmediaciones de Sala Mayo, en el Puerto Nuevo, sumó una propuesta alternativa que amplió la experiencia de la Fiesta Nacional del Mate con espacios dedicados a la música y a expresiones artísticas emergentes. La iniciativa permitió incorporar nuevas miradas a una celebración popular, diversa y con fuerte identidad local.
Concebido como un espacio para visibilizar la producción artística emergente de Paraná, el escenario reunió bandas, solistas y proyectos grupales frente al río, transformándose en un punto de encuentro donde convivieron distintos estilos, formatos y lenguajes musicales que reflejan la vitalidad de la escena cultural de la ciudad.
La grilla incluyó a Aka Nacio, AUGE, Cinturón de Bonadeo, Cuero al Viento, Las Modas, Natalia Benedetich, Pequeños Seres, Play Flow Performer y Al+ Studio Crew, con una propuesta que atravesó el rock, el pop, la electrónica, sonidos urbanos y performances, poniendo en primer plano el trabajo sostenido de artistas locales.
Con esta iniciativa, la Fiesta Nacional del Mate reforzó el acompañamiento a la producción cultural paranaense y consolidó un espacio de circulación para proyectos musicales de la ciudad, reafirmando el valor del arte local como parte central de una celebración abierta, inclusiva y contemporánea.
La directora de Cultura Emergente, Micaela Acosta, destacó: “Un año más convoca a un montón de gente que viene expectante por las bandas locales. Este espacio reúne un proyecto cultural e identitario de Paraná en un solo lugar, y es un gran punto para disfrutar en familia”.
Además, subrayó: “Es hermoso trabajar con los artistas locales y con todo el personal de distintas áreas. Es un esfuerzo comunitario de toda la Municipalidad de Paraná que nos llena de orgullo como trabajadores”.
El conductor del escenario, Javier Sebastián, valoró: “Estamos muy sorprendidos por cómo se sumó la gente, por la variedad de músicos de nuestra ciudad y por una escena distinta y diversa dentro de la Fiesta del Mate”.
En la misma línea, Luchi, conductora del espacio, expresó: “Ver el talento que tenemos en la ciudad y en la región es una alegría. Y ver cómo el público lo disfruta, baila y se entrega al momento es justamente lo que se busca”.
Finalmente, el rapero Augusto Toscano celebró: “Para los pibes del rap significa mucho que esta cultura tenga representatividad en un evento tan importante. Se vio una mezcla hermosa de gente: gurises, grandes, amigos de la movida y familias que se acercaron a escuchar”.