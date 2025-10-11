Párense de manos: la pelea entre Manu Jove y Mariano Pérez será “Cuestión de Estado”
La tercera edición de Párense de Manos, organizado por el streamer/influencer Luquitas Rodríguez, ya tiene fecha, sede y cartelera confirmadas, por lo que este viernes fue el turno del careo, que tuvo al periodista de TN, Manu Jove, y al influencer libertario Mariano Pérez protagonizando uno de los más picantes.
El evento boxístico, organizado por el programa de radio Paren La Mano, se llevará a cabo el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.
En la misma línea que sus ediciones anteriores, el evento tendrá como protagonistas a figuras de internet, deportistas y músicos. La noticia de la nueva sede ha generado una gran expectativa en redes sociales, donde se espera que se superen los récords de audiencia de las ediciones anteriores.
Una de las peleas que promete es la que protagonizarán el periodista Manu Jove y el streaming libertario Mariano Pérez, enfrentamiento que viene siendo anunciado desde hace meses, y que ya contó con varios cruces de declaraciones.
“Jove es la casta periodística”, sentenció Pérez este viernes en un evento que compartió con su próximo contrincante y los organizadores del evento. “Este pibe va va a almorzar a Olivos y me dice casta a mí, boludo. Es es un chiste esto”, lo cruzó Jove.
El libertario argumentó que el mandatario lo invita a la Quinta Presidencial “como ciudadano libre”, por lo que el periodista lo volvió a chicanear. “No, sí, porque todos esos ciudadanos libres que están acá van a comer con el Presidente…”, ironizó.
En tanto, Pérez sostuvo que no tiene dudas que Milei estará siguiendo la pelea. “Y si está el pedo todo el día, chicos. Cantó hace 10 minutos en el Movistar Arena, boludo”, sentenció Jove, mientras que su rival, insistió: “No, no, es obvio que la va a ver la pelea. Es una cuestión de Estado”.
Luego de la conferencia compartida, los próximos rivales protagonizaron el careo, donde nuevamente reinó la tensión entre ambos.
El evento, organizado por Lucas Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca a través de su programa de radio y stream Paren La Mano en Vorterix, ya se ha consolidado como un fenómeno de público y transmisiones en línea. La primera edición, en diciembre de 2023 en el Teatro Luna Park, llegó a picos de 450.000 espectadores en simultáneo por Twitch, mientras que la segunda, en diciembre de 2024 en el Estadio José Amalfitani, superó los 670.000 espectadores en vivo por Kick, con capacidad para más de 40.000 personas.
La tercera edición, que se realizará este año en el Ducó, reunirá combates entre figuras del espectáculo, el streaming y el periodismo, con enfrentamientos -además de Pérez vs. Jove- destacados como Cosmic Kid vs. Mernuel; Florencia Vigna vs. Micaela Viciconte; William Banks vs. Gabino Silva y Espe vs. Dairi.
Posteriormente anunciaron que también pelearán los deportistas Sergio “Maravilla” Martínez vs. Laureano “Pepi” Staropoli; Coker vs. Perxitaa; y Agustín Monzón, nieto de Carlos, vs. Franco Bonavena, nieto de Ringo.
Según el anuncio en redes sociales de Parense de Manos, la pelea entre Pérez y Jove no será la primera vez que ambos se enfrenten en conflictos personales o públicos, pero sí su primera vez en un ring de boxeo profesional, marcando un hito para los periodistas en el evento.
Las entradas para la edición 2025 ya están disponibles, y se espera una concurrencia masiva, consolidando en su última edición a Párense de Manos como el principal evento de boxeo amateur de creadores de contenido y celebridades en Argentina.
La cartelera completa de Párense de Manos 3
-Cosmic Kid vs. Mernuel
-Flor Vigna vs. Mica Viciconte
-Mariano Pérez vs. Manu Jove
-William Banks vs. Gabino Silva
-Espe vs. Dairi
-Coker vs. Perxitaa
-Pepi Staropoli vs. Maravilla Martínez
-Carito vs. Coty Romero
-Tomás Mazza vs. Gero Arias
-Grego Rossello vs. Goncho Banzas
-Agustín Monzón vs. Franco Bonavena – PELEA PRINCIPAL.-