¡Paren las rotativas!: Baradel no buscará renovar mandato en el SUTEBA
Luego de más de 18 años como secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), el dirigente sindical Roberto Baradel (58) anunció que no se presentará a renovar su cargo en las elecciones de este año, marcando el cierre de una etapa en uno de los gremios docentes más influyentes del país.
Sin embargo, su salida será parcial, ya que Baradel buscará continuar en la conducción de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), donde actualmente se desempeña como secretario general adjunto, y también en la CTA, organización en la que ocupa el cargo de secretario de Relaciones Internacionales. En ambas entidades también habrá elecciones durante este año.
Una figura central del sindicalismo docente
Baradel inició su militancia sindical como docente y preceptor en Villa Urbana, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, aunque su figura se volvió especialmente conocida durante la última década.
Como titular de Suteba y alineado políticamente con el kirchnerismo, protagonizó duros enfrentamientos con la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, durante la gestión nacional de Mauricio Macri.
Según explicó el propio dirigente, “no fue una lucha nuestra contra Vidal, sino de ella contra nosotros. Eso lo escribió ella misma en su libro, cuando reconoce que fue un error habernos elegido como enemigos”.
Aquella disputa derivó en numerosos paros docentes que afectaron el dictado de clases en las escuelas públicas bonaerenses, especialmente durante 2017, cuando los conflictos salariales y las negociaciones paritarias se extendieron durante gran parte del año.
Conflictos anteriores y etapa reciente
El historial de conflictos sindicales de Baradel también incluye una extensa huelga durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador, que se prolongó por más de 20 días sin clases.
Algunos sectores interpretaron en ese momento que los paros estaban vinculados a tensiones políticas entre el kirchnerismo y el gobierno provincial, aunque Baradel siempre sostuvo que las medidas de fuerza respondían a la defensa del salario docente y de las condiciones laborales.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, la conflictividad gremial disminuyó. En el contexto de la pandemia de COVID-19, Baradel fue uno de los dirigentes que impulsó con mayor firmeza el cierre de escuelas para evitar contagios.
La relación con el actual gobernador Axel Kicillof, con quien mantiene afinidad política, también redujo los conflictos: durante más de seis años el gremio no convocó a paros en la provincia, hasta la medida de fuerza realizada el 6 de marzo pasado junto con la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).
La sucesión en el gremio
De cara a las próximas elecciones internas de Suteba, la lista oficialista Celeste presentará como candidata a María Laura Torre, dirigente histórica del sindicato y considerada continuadora de la línea política de Baradel.
Enfrente estará la Lista Multicolor, vinculada a sectores de izquierda, cuyo referente principal es la diputada Romina Del Plá, que actualmente controla cuatro distritos dentro del gremio.
Las elecciones se realizarán el 13 de mayo, mientras que las nuevas autoridades asumirán el 23 de mayo. Actualmente, Suteba cuenta con más de 100.000 afiliados entre los más de 300.000 docentes que trabajan en la provincia de Buenos Aires.
Baradel se mostró confiado en que el oficialismo podrá ampliar su presencia territorial dentro del sindicato.
“Es importante darle continuidad a una construcción colectiva y establecer puentes con los compañeros más jóvenes. Por eso me retiro de Suteba”, afirmó.
Un cierre de ciclo
Consultado sobre su futuro, el dirigente aseguró que seguirá vinculado a la actividad sindical.
“Voy a continuar en la CTA, militando para reunificar a las dos centrales, y también en Ctera. Todavía no sabemos en qué cargos”, explicó.
Con su salida de la conducción de Suteba se cierra un ciclo marcado por fuertes conflictos gremiales, debates salariales y tensiones políticas, que también incluyó amenazas de muerte contra su familia.
“Estoy muy tranquilo con lo que se construyó”, concluyó Baradel, uno de los dirigentes sindicales más visibles y polémicos del sindicalismo docente argentino en las últimas décadas.