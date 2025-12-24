Parece que Facundo Mura se va al Inter Miami y no a River
El lateral Facundo Mura, quien quedará libre de Racing a fin de año, no continuará su carrera en el fútbol argentino y jugará en el Inter Miami de la MLS, donde será compañero de Lionel Messi. Desde River Plate optaron por retirarse de la negociación, ya que no estaban dispuestos a igualar la propuesta salarial del club estadounidense, lo que terminó de inclinar la balanza a favor del conjunto norteamericano.
El defensor de 26 años ya tenía avanzado su acuerdo para emigrar a Estados Unidos, luego de no renovar su vínculo con la Academia, donde arrastraba un contrato desactualizado. En ese contexto, River apareció en escena e intentó seducir al exjugador de Colón, aunque finalmente Mura decidió priorizar la opción de compartir equipo con la “Pulga” Messi.
Antes de cerrar su futuro, el futbolista había solicitado 72 horas para analizar las propuestas. En Núñez confiaban en poder sumarlo, dado que puede desempeñarse tanto como lateral derecho como por el sector izquierdo, una variante que Marcelo Gallardo consideraba clave para reforzar el plantel.
No era la primera vez que Mura estaba en el radar del entrenador millonario. En 2021, cuando Alex Vigo arribó a River, el lateral ya había sido sondeado por Gallardo, aunque en aquella oportunidad terminó cedido a préstamo a Colón de Santa Fe, donde fue campeón de la Copa de la Liga de ese año.
Durante gran parte de la temporada 2025, Mura fue suplente de Gastón Martirena en Racing, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Si se concretaba su llegada a River, también debía pelear el puesto con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. En cambio, en Inter Miami aparece con serias chances de ser titular, ya que Marcelo Weigandt regresará a Boca.
En su paso por Racing, el defensor conquistó cuatro títulos: la Supercopa Internacional y el Trofeo de Campeones 2022, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Además, en Colón sumó la Copa de la Liga 2021. Con la camiseta de la Academia disputó 148 partidos y marcó 12 goles, una cifra destacada para su posición.