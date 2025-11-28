Paraná vuelve a destacarse como sede nacional: el Congreso Paleontológico impulsa al turismo y la economía local
Paraná es nuevamente anfitriona de un evento nacional de gran impacto para el turismo, con la realización del XIII Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina, que se desarrolla hasta este viernes en la Sala Mayo. La llegada de especialistas y delegaciones de distintos puntos del país y la región fortalece el sector hotelero, comercial y gastronómico, en el marco de la política de captación de eventos que llevan adelante la Municipalidad y el Ente Mixto de Turismo (Empatur).
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó que “este Congreso Paleontológico no solo posiciona a Paraná en la agenda científica nacional e internacional, sino que además impulsa de manera directa al sector hotelero, gastronómico y comercial”. Subrayó que el turismo de reuniones es una herramienta estratégica para generar empleo y movimiento económico durante todo el año, y reafirmó que el Municipio continuará fortaleciendo esta línea de trabajo junto al Empatur y el sector privado.
Las jornadas congregan a más de 300 investigadores y científicos de diversas provincias argentinas y de países como Uruguay, Chile, Perú, México y Brasil. El evento presenta una agenda académica y cultural de primer nivel, con charlas, disertaciones y muestras abiertas al público en la Sala Mayo: Megamamíferos del Cuaternario, del Museo de Ciencias Naturales de La Plata; y Paleoarte, una exhibición itinerante del Museo Provincial de la Imagen, que pasará a integrar el acervo del Museo Serrano.
El subsecretario de Turismo y presidente del directorio de Empatur, Agustín Clavenzani, remarcó que “Paraná se ha consolidado entre los 10 destinos más elegidos del país para el turismo de reuniones, un segmento que genera mayores ingresos por visitante y que puede desarrollarse todo el año”. Señaló que este crecimiento es fruto del trabajo conjunto entre el sector público y privado.
El evento fue declarado de interés por el Consejo General de Educación, que otorgó puntaje docente para quienes asistan a conferencias específicas.