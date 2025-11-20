Paraná vivirá una nueva edición de la Noche de las Galerías con propuestas artísticas, música y gastronomía
Este viernes 21 de noviembre, de 18 a 23, Paraná será escenario de una nueva edición de la Noche de las Galerías, una jornada cultural que invita a recorrer distintos espacios de la ciudad. Todas las actividades serán libres y gratuitas.
En esta oportunidad, diversas galerías y espacios culturales abrirán sus puertas para recibir a vecinas, vecinos y visitantes con exposiciones, intervenciones artísticas, música en vivo, ferias, propuestas gastronómicas y venta de obras, conformando un amplio circuito para disfrutar del arte local.
Los espacios participantes serán:
A la vuelta de la esquina,
Alianza Francesa Paraná,
Almacén de los 33,
Archicofradía,
Casa Banano + La Portland,
Círculo Médico Paraná,
GAP,
La Hendija Arte Contemporáneo,
Proyecto ERARTE.
Quienes deseen consultar el cronograma completo de actividades pueden hacerlo haciendo click aquí.