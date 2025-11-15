Paraná vivió una multitudinaria Noche de los Museos Entrerrianos con arte, historia y patrimonio en cada rincón
Con una gran convocatoria de público, Paraná se sumó este viernes a la 14ª edición de la Noche de los Museos Entrerrianos, una jornada que invitó a vecinos y turistas a viajar por la historia, descubrir el patrimonio urbano, cultural y artístico y recorrer espacios emblemáticos de la ciudad y la provincia. La propuesta incluyó música, lectura, exposiciones de pintura, recorridos guiados y un desfile que celebró la memoria viva de la capital entrerriana.
El evento fue organizado por la Secretaría de Cultura de la Provincia, con el acompañamiento de diversas áreas de la Municipalidad de Paraná, e integró un circuito de doce espacios municipales, entre ellos el Museo de la Ciudad “César Blas Pérez Colman”, el Museo Puerto de la Memoria, el Teatro Municipal 3 de Febrero, la Biblioteca Municipal, la Biblioteca Popular, el Palacio Municipal, el Concejo Deliberante, el Salón Mariano Moreno, el Cementerio Municipal, la Plaza de Mayo, el Bus Turístico, el Archivo Histórico Municipal, el Centro Cultural Juan L. Ortiz y el ex Hotel Cransac.
La intendenta Rosario Romero celebró la masiva participación: “Cada vez viene mejor y en nuestros espacios, el Cementerio, el Palacio Municipal y el Museo de la Ciudad, se ha movido mucha gente. Hemos escuchado al Coro de la Verdiana. En esta noche, vimos mucha gente moviéndose en torno a la Noche de los Museos. Vale este rescate cultural y artístico”.
El viceintendente David Cáceres también destacó el valor de la propuesta y la apertura del Concejo Deliberante: “Una nueva edición de los Museos Entrerrianos, donde hace varios años que Paraná se complementa. Tenemos una rica historia como ciudad, como pueblo, para contar tantos hechos históricos y monumentos que son parte de nuestra rica historia. En el Concejo nos fueron moldeando institucionalmente y generando la convivencia que tenemos con el Estado”.
Por su parte, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, subrayó la importancia del crecimiento del evento: “Paraná fue anfitriona de la Noche de los Museos, que es una política pública que coorganizamos con la Secretaría de Cultura de la provincia. Paraná redobló la apuesta, porque en 2024 hubo nueve espacios abiertos y en esta edición hay 11. Esto habla de la decisión política de apostar a la cultura”.
La directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, valoró la participación ciudadana y el sentido de pertenencia: “La ciudad esté viviendo esta fiesta del patrimonio y de los museos, es una noche especial donde la gente puede venir, visitar los museos”.
Un recorrido para redescubrir el patrimonio
El arquitecto Fernando Ponce, responsable del circuito de edificios históricos impulsado por el Museo de la Ciudad, detalló el itinerario que incluyó la Plaza de Mayo, el Senado de la Confederación, la Iglesia Catedral y el Palacio Municipal. “Hay gente que nunca participa de estas actividades culturales y la intención es que la gente conozca los edificios que tenemos, la importancia que tienen y su arquitectura”, afirmó.
En tanto, Carina Caminos, guía de la Subsecretaría de Turismo, describió la experiencia del Bus Turístico, que ofreció una salida especial por la ciudad: “Fue una salida diferente para que la gente siga redescubriendo la ciudad y sus lugares emblemáticos. Se realizó una visita al Complejo del Túnel Subfluvial, en la zona donde están las torres de ventilación y el Museo del Túnel. Luego se hizo una parada en el Museo Puerto de la Memoria, con regreso a la Catedral”.
El farmacéutico Franchesco Chiodi, encargado de la recreación de la histórica Farmacia del Indio, revivió la historia del emblemático comercio paranaense: “No solo fue un edificio, sino que además fue una droguería y un boticario. La compré en 1900 y en 1907 se abrió para el público: acá se producían los medicamentos y en la planta alta estaba la casa familiar”.
Asimismo, Fernando Scota, director del Coro de la Asociación Verdiana, agradeció la convocatoria: “Fue muy lindo; hay personas que conocen algo del repertorio italiano, otras no tanto, y la idea es acercar otro tipo de música”.
Vecinos sorprendidos por la historia local
La participación ciudadana dejó múltiples experiencias. Adrián Molina vivió la teatralización como concejal en el recinto renovado del HCD durante la Noche de los Museos: “Es muy bueno que abran las instituciones, la verdad que no conocía. Hay que tomar conciencia del patrimonio que tenemos”, expresó.
Otro de los participantes, Alejandro Centurión, destacó: “Fue una experiencia muy linda, adaptada a nuestros tiempos. Se notaba que había otras formas políticas, con la participación solamente de hombres”.