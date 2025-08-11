Paraná vivió su primera Bioferia con productos saludables y economía social
Este sábado, el Parque Gazzano fue escenario de la primera Bioferia de Paraná, un encuentro que reunió a emprendedores de la economía social y solidaria con el objetivo de ofrecer productos locales, saludables y con impacto positivo en la comunidad.
El secretario de Desarrollo Humano, Juan Enrique Ríos, resaltó: “Esta Bioferia se realizó en uno de los lugares más bellos de la ciudad, con el objetivo de transmitir el compromiso institucional hacia los emprendedores en un momento difícil, pero con un Estado presente, que articula con la comunidad”. Además, destacó el acompañamiento municipal: “Es muy importante el apoyo de esta gestión de gobierno de la intendenta Rosario Romero a los microemprendedores. El no tener recursos no es una excusa; la diferencia la hacemos estando al lado de la gente, en este caso de los productores y pequeños emprendedores”.
La subsecretaria de Economía Social y Solidaria, Priscila Spinetti, celebró la realización del evento en el nodo de la subsecretaría y detalló: “Participaron ocho productores de alimentos agroecológicos y comida saludable, con ofertas como huevos, verduras frescas, miel, nuez pecán y otros productos de Paraná y la zona”.
Entre los participantes, Lourdes Rodríguez, de Montes de Duraznos y Nueces, compartió: “Es muy lindo fomentar la producción orgánica y natural para la comunidad. En nuestro caso es una producción familiar que necesita difusión, y la Bioferia nos brinda la oportunidad de darnos a conocer”.