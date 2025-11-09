Paraná vive un fin de semana de cultura y sabores con la Feria de las Colectividades
Con un clima de celebración y encuentro, los paranaenses disfrutan este fin de semana de la Feria de las Colectividades, que se desarrolla en Sala Mayo y el patio de comidas, ofreciendo una amplia propuesta de gastronomía, música, danza, teatro y exposiciones culturales de distintos países. La feria continúa este domingo 9 de noviembre desde las 17, con entrada libre y gratuita.
La 34ª edición de la Feria y el 7º Festival Patio Sabores son organizados por la Unión de Colectividades de Entre Ríos, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y la Confederación Argentina de Colectividades, en un evento que celebra la hermandad, la convivencia pacífica y la riqueza cultural de los pueblos que conforman la identidad de la ciudad.
“Paraná está formada por inmigrantes de todas partes del mundo”
El Jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó la relevancia de esta nueva edición:
“Para el Municipio es muy importante que se haga una nueva Feria de las Colectividades, porque Paraná está formada por inmigrantes de todas las partes del mundo”.
Asimismo, subrayó que “la unión de todas las colectividades es algo poco común en el mundo y aquí en Argentina lo podemos disfrutar. Es importante fortalecer estos espacios, porque las ciudades no son solo leyes y edificios, sino también la base de la institución invisible, que incluye el respeto”.
Tradición, innovación y encuentro cultural
El director general de Colectividades y presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, Sebastián Tommasi, celebró la gran convocatoria:
“Es una noche espléndida, con mucha gente acompañando. Las colectividades están poniendo todo lo que tienen, buscando superar cada año las expectativas”.
Tommasi también destacó la incorporación de nuevas propuestas, como un auditorio para disertaciones, que complementa la oferta cultural y gastronómica del evento.
Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, José Gareis, resaltó el valor simbólico de la feria:
“Esta actividad destaca la oportunidad de disfrutar los sabores y los números artísticos de las colectividades. Es una celebración de la unión de los pueblos, que refleja el origen migrante de Argentina”.
Una fiesta de identidades y raíces
La representante de la comunidad Piamontesa, Laura Segovia, valoró el interés del público por las tradiciones:
“La gente se acerca, pregunta, se interesa por su origen. En esta feria encuentran sus raíces en un plato, en un bizcochito o en un mapa”.
A su vez, Natalia Cabaña, de la Asociación Eslovena Triglav, destacó que se trata de “una oportunidad para que los jóvenes conozcan las propuestas de cada país y dialoguen entre culturas”.
Finalmente, Mirta Cáceres Halle, presidenta de la Sociedad de Unión Árabe y vicepresidenta de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, resaltó el valor de la feria como espacio para difundir la cultura y la gastronomía de las colectividades, consolidando un encuentro que ya forma parte de la identidad paranaense.