Paraná vibró con la tercera noche de los Carnavales 2026 y se prepara para la coronación
La ciudad de Paraná vivió la tercera jornada de competencia de los Carnavales 2026 en el Corsódromo de calle Salvador Maciá, que volvió a colmarse de público. Comparsas, baterías y conjuntos carnavalescos desplegaron su trabajo artístico y reafirmaron al carnaval como una de las celebraciones populares más convocantes e identitarias de la capital entrerriana.
La edición 2026 consolida un perfil diverso e inclusivo, con fuerte acompañamiento de vecinos y turistas que, noche tras noche, se acercan a disfrutar del espectáculo. Este martes será el cierre con la tradicional Noche de Coronación y el Carnaval de las Infancias.
Organización y respaldo municipal
El subsecretario de Cultura municipal, Joaquín Arijón, destacó la masiva convocatoria y las mejoras incorporadas este año. “Estamos muy felices por la enorme concurrencia. Muchísima gente se ha acercado al carnaval y este año incorporamos tribunas a lo largo del Corsódromo para que el público pueda disfrutar con mayor comodidad”, señaló.
Además, remarcó que la entrada —con un valor accesible de 5.000 pesos— se distribuye directamente entre las comparsas, como aporte al trabajo que realizan durante todo el año.
Arijón también subrayó el operativo integral desplegado por el Municipio para garantizar una fiesta segura, con puestos gastronómicos, baños químicos, vallado, espacios de hidratación, posta sanitaria y coordinación de distintas áreas municipales. “De eso se trata: de año a año ir mejorando, creciendo y expandiendo el carnaval”, afirmó.
Las comparsas brillaron en la pista
Entre las agrupaciones protagonistas estuvo Iporá, que presentó la temática “Una noche en Broadway”. Héctor Toso expresó que viven el carnaval con intensidad y emoción, y destacó el acompañamiento permanente del público hacia la comparsa, una de las más antiguas de la ciudad.
Por su parte, Lautaro Díaz, director de Emperatriz, valoró el cariño de la gente y el esfuerzo colectivo que sostiene la fiesta. “Nos llevamos el amor del público, y eso es fundamental. Lo recaudado por las entradas es muy importante para sostener todo lo que implica el carnaval”, explicó, al tiempo que agradeció el apoyo que reciben durante el año mediante bingos, rifas y distintas actividades.
El público, protagonista de la fiesta
El entusiasmo de vecinos y vecinas volvió a marcar el pulso de la noche. Dayana, del barrio El Morro, celebró el clima familiar y aseguró que esta edición está siendo la mejor. Guillermo, jubilado y ex empleado municipal, también resaltó el espíritu festivo: “Paraná tiene que ser así, una fiesta. El que no conoce estas noches de carnaval, se lo está perdiendo”.
Se viene la Noche de Coronación
El cierre será este martes con la Noche de Coronación, donde desfilarán las comparsas ganadoras y premiadas. Además, se desarrollará Tracatá, el Carnaval de las Infancias, pensado para que los más chicos tengan su espacio en la pista.
Desde la organización remarcaron que el Carnaval de las Infancias constituye un semillero artístico clave y parte fundamental de la identidad paranaense.
Los Carnavales de Paraná continúan así celebrando el trabajo de artistas y agrupaciones en una fiesta colectiva que crece año tras año y convoca a toda la ciudad.