Paraná: UTA anunció un nuevo paro de colectivos para este viernes
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que este viernes habrá una interrupción del transporte urbano en Paraná, en medio de un conflicto que enfrenta a la empresa Buses Paraná (que agrupa a Ersa Urbano y Mariano Moreno) con la Municipalidad de Paraná.
El gremio informó que los choferes iniciarán la medida de fuerza a partir de la medianoche por “no haberse hecho efectivo el pago total de los haberes de agosto 2025”.
Desde el municipio, en un breve comunicado, se subrayó que se depositaron “en tiempo y forma los aportes correspondientes al financiamiento del sistema de transporte urbano de pasajeros”, por un total de 223 millones de pesos, que incluyen el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) y demás contribuciones.
El comunicado de Buses Paraná
Por su parte, la concesionaria emitió un extenso comunicado en el que responsabilizó al municipio por la situación. Señaló que, debido a los “graves incumplimientos” de la Municipalidad, solo pudo abonarse el 50% de los salarios de los trabajadores, más viáticos de julio.
La empresa denunció que el Estado municipal adeuda más de 1.500 millones de pesos en lo que va del año en costos operativos básicos (salarios, combustible, insumos y repuestos).
Además, acusó al municipio de no hacerse cargo de aportes que compensan el costo del kilómetro recorrido, lo que habría generado una pérdida de 200 millones de pesos en agosto. “En otras palabras, las empresas contaron con la mitad de los ingresos previstos, motivo por el cual solo fue posible hacer frente al 50% de los salarios”, afirmaron.
En el texto también se sostuvo que la Municipalidad “ha mantenido un pertinaz incumplimiento al contrato de concesión y al marco regulatorio”, lo que habría provocado un desequilibrio económico en la prestación del servicio.
Finalmente, Buses Paraná remarcó que el municipio fija la tarifa con un costo de kilómetro de $2.374, mientras que en la reciente adjudicación a la nueva concesionaria se reconoce un valor de $5.267,73, lo que consideran una clara muestra del “posicionamiento del Estado Municipal para forzar el quiebre de la ecuación económica contractual”.
Fuente: Análisis Digital