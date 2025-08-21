Paraná: un corte de energía de casi 3 horas afectó la producción y distribución de agua potable
Un corte de energía eléctrica de casi tres horas interrumpió anoche el normal funcionamiento del sistema de provisión de agua potable en Paraná. El inconveniente comenzó alrededor de las 23.20 y afectó la captación de agua en Toma Nueva, la producción en las plantas potabilizadoras Echeverría y Ramírez, y los centros de distribución Lola Mora y Parque del Lago.
La interrupción del suministro eléctrico, que se extendió hasta cerca de las 3 de la madrugada, obligó a detener los procesos de potabilización y distribución en gran parte del ejido urbano. Si bien los centros de distribución Ejército y Ramírez no resultaron alcanzados por la falla de Enersa, la prestación del servicio se vio igualmente resentida por la falta de producción de agua.
Una vez restablecida la energía, se reanudaron las tareas de captación, tratamiento y producción de agua en Toma Nueva y en las plantas potabilizadoras, con una reactivación gradual de los sistemas electromecánicos, según los protocolos de emergencia.
En el caso del centro de distribución Ramírez, los trabajos de normalización continuarán durante la mañana de hoy, ya que el corte de energía generó una falla parcial en el sistema de Echeverría. Esta situación aún limita la capacidad operativa para abastecer al casco céntrico y a los barrios San Martín, Rocamora, Hipódromo y parte de Santa Lucía.
Si bien los centros de distribución ya comenzaron a recibir agua potabilizada, el servicio se normalizará progresivamente a lo largo del día, tanto en caudal como en presión. Hasta que se complete la puesta en marcha total de los sistemas, algunos sectores de la ciudad experimentan baja presión o falta de suministro.
Desde el organismo se recomendó a la población realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, a fin de priorizar las actividades esenciales en los hogares mientras se regulariza el servicio.