Paraná: último plazo para adherirse al Régimen de Regularización Tributaria
La Municipalidad de Paraná recordó que el Nuevo Régimen de Regularización Tributaria sigue vigente y que su vencimiento se acerca. Esta iniciativa permite a los contribuyentes ponerse al día con sus tributos municipales con importantes beneficios y facilidades de pago.
Fechas clave para la adhesión
- Presencial: hasta el 29 de agosto, con turno previo.
- Online: hasta el 31 de agosto a través de mi.parana.gob.ar o con clave fiscal en SIAT.
- Prórroga excepcional: hasta el 15 de septiembre para quienes gestionen su turno por la web.
Modalidades y beneficios
El plan contempla la cancelación de deudas en hasta 24 cuotas, con condonación total o parcial de intereses y multas según la forma de pago elegida. Pueden incluirse tributos con vencimiento hasta el 30 de junio, deudas en discusión administrativa o judicial y planes de regularización anteriores.
- Pago contado: 100% de condonación en multas y 80% en intereses.
- 6 cuotas: 100% en multas y 70% en intereses.
- 24 cuotas: 75% en multas y 50% en intereses.
La primera cuota de los convenios financiados vence en octubre, lo que otorga un plazo adicional de cumplimiento.
Cómo adherirse
- Online: para TGI y TSS en mi.parana.gob.ar, y en SIAT para la Tasa por Inspección Sanitaria.
- Presencial: con turno previo solicitado en el mismo portal.
La Municipalidad de Paraná invitó a los contribuyentes a aprovechar esta última oportunidad de regularización fiscal antes de las fechas límite.