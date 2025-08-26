Maran Suites & Towers

Paraná: último plazo para adherirse al Régimen de Regularización Tributaria

Redacción | 26/08/2025 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná recordó que el Nuevo Régimen de Regularización Tributaria sigue vigente y que su vencimiento se acerca. Esta iniciativa permite a los contribuyentes ponerse al día con sus tributos municipales con importantes beneficios y facilidades de pago.

Fechas clave para la adhesión

  • Presencial: hasta el 29 de agosto, con turno previo.
  • Online: hasta el 31 de agosto a través de mi.parana.gob.ar o con clave fiscal en SIAT.
  • Prórroga excepcional: hasta el 15 de septiembre para quienes gestionen su turno por la web.

Modalidades y beneficios

El plan contempla la cancelación de deudas en hasta 24 cuotas, con condonación total o parcial de intereses y multas según la forma de pago elegida. Pueden incluirse tributos con vencimiento hasta el 30 de junio, deudas en discusión administrativa o judicial y planes de regularización anteriores.

  • Pago contado: 100% de condonación en multas y 80% en intereses.
  • 6 cuotas: 100% en multas y 70% en intereses.
  • 24 cuotas: 75% en multas y 50% en intereses.

La primera cuota de los convenios financiados vence en octubre, lo que otorga un plazo adicional de cumplimiento.

Cómo adherirse

  • Online: para TGI y TSS en mi.parana.gob.ar, y en SIAT para la Tasa por Inspección Sanitaria.
  • Presencial: con turno previo solicitado en el mismo portal.

La Municipalidad de Paraná invitó a los contribuyentes a aprovechar esta última oportunidad de regularización fiscal antes de las fechas límite.

Tags:, , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X