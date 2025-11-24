Paraná tuvo un fin de semana extra largo con alta ocupación hotelera y un fuerte movimiento económico
La Municipalidad de Paraná presentó el balance del fin de semana extra largo generado por el día no laborable con fines turísticos por el aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado y el feriado nacional por traslado. El informe confirmó un intenso movimiento turístico, potenciado por una agenda cultural, deportiva y recreativa muy activa y un clima que anticipó la temporada de verano.
Durante los cuatro días, la ocupación promedio de los alojamientos turísticos fue del 85,5 %, con un pico que llegó al 92 % el sábado 22 de noviembre. El relevamiento, realizado sobre 23 establecimientos, mostró una demanda destacada en hoteles de categoría intermedia y superior, complejos de cabañas y modalidades alternativas, lo que refleja la diversidad de preferencias de quienes visitaron la ciudad.
La amplia oferta de actividades fue clave para este desempeño.
Paraná vivió la cuarta edición de la Feria Diseña Paraná en Sala Mayo, con la participación de emprendedores y marcas locales. En el Complejo Playas del Thompson se desarrolló el Campeonato Argentino de Wakeboard y Wakesurf, atrayendo competidores y público de distintos puntos del país. A esto se sumaron propuestas culturales como la Noche de las Galerías, funciones teatrales y musicales en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, salidas especiales del Bus Turístico y experiencias de naturaleza como “Viví los Humedales con todos tus sentidos” en Bajada Grande.
El movimiento se complementó con los recorridos pedestres Descubrí Paraná, los traslados a la Reserva Natural Islote Curupí, el Campeonato Entrerriano de Canotaje en el Paraná Rowing Club y el circuito de movilidad sostenible Bicivía Paraná. También tuvo gran impulso el programa Paraná Ciudad de Compras, que atrajo visitantes a la Peatonal San Martín, ferias, paseos y los shoppings Paso del Paraná y La Paz. Las escapadas a viñedos y aldeas alemanas cercanas sumaron alternativas gastronómicas y culturales para quienes buscaron actividades fuera del centro urbano.
Según las encuestas preliminares, los turistas llegaron principalmente desde la provincia de Buenos Aires, CABA, Rosario, Córdoba y diversas localidades entrerrianas. Entre los excursionistas predominaron visitantes de Santa Fe, Esperanza, Rafaela, Santo Tomé y ciudades de Paraná Campaña. La mayoría de los grupos estuvo conformada por parejas o familias, el 85 % viajó en automóvil y la permanencia promedio fue de 2,2 noches. Espacios como el Parque Urquiza, la Costanera, el Thompson, Puerto Sánchez, el Jardín Botánico, Gazzano y Bajada Grande estuvieron colmados todo el fin de semana.
En el plano económico, el fin de semana dejó un impacto estimado de 1.582 millones de pesos, considerando gastos en alojamiento, gastronomía, actividades, excursiones y compras. El cálculo se realizó con los valores promedio de gasto diario estimados por la Secretaría de Turismo de Entre Ríos: $80.000 por turista y $45.000 por excursionista.
La combinación de turistas que permanecieron todo el período, quienes se hospedaron dos noches y quienes utilizaron la ciudad como escala consolidó un fin de semana altamente favorable para la actividad turística local, reafirmando la posición de Paraná como destino elegido en la región.