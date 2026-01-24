Paraná: trabajos en la red de agua potable pueden afectar el servicio en barrios del sur de la ciudad
Personal municipal lleva adelante una intervención en una cañería distribuidora de 200 milímetros ubicada sobre avenida de las Américas, en el sector sur de la ciudad, como parte de tareas de mantenimiento y mejora del sistema de agua potable.
A raíz de estos trabajos, podría registrarse baja presión o falta de suministro en algunos sectores abastecidos por el Centro Distribuidor Ejército. La afectación alcanzaría a las vecinales Las Américas, Paracao, General Espejo, Juan Báez, Padre Kentenich y zonas aledañas, además de los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Padre Kolbe, Mercantil, entre otros sectores cercanos.
Desde el área responsable se informó que las labores se extenderán durante las próximas horas, por lo que se solicita a los vecinos de las zonas mencionadas extremar el cuidado del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reserva, a fin de garantizar su disponibilidad para las actividades esenciales del hogar.
Asimismo, y en el marco de las altas temperaturas registradas y el elevado consumo del suministro, se reiteró el pedido a la población de hacer un uso responsable y solidario del recurso hídrico, fundamental para el normal abastecimiento de toda la comunidad.