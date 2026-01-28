Paraná: trabajos en la red de agua potable afectan el servicio en distintos sectores de la ciudad
Personal municipal lleva adelante este miércoles intervenciones en la red de agua potable en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reparar cañerías distribuidoras del servicio y garantizar su correcto funcionamiento.
En avenida Pedro Zanni y Bernardo O’Higgins se ejecuta la reparación de un conducto de impulsión de 250 milímetros, una tarea que podría provocar baja presión o falta de suministro en algunos sectores del área urbana comprendida entre las calles Artigas, Almafuerte, Gobernador Mihura y Lisandro de la Torre. Estas zonas son abastecidas por el sistema de bombeo del centro de distribución Parque del Lago.
De manera simultánea, se realizan trabajos en la red de agua potable de calle El Resero, entre Clark y Burmeister. Como consecuencia de esta intervención, podrían registrarse descensos en la presión del servicio en sectores de los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil y Anacleto Medina, que son atendidos por el sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército.
Desde el municipio se informó que ambas tareas podrían extenderse hasta las primeras horas de la tarde, dependiendo del avance de las reparaciones.
Ante esta situación, se recomienda a los usuarios de las zonas afectadas adoptar las previsiones necesarias y realizar un uso racional del agua, aprovechando el almacenamiento en tanques domiciliarios, lo que permite garantizar el suministro para las actividades esenciales del hogar mientras duren los trabajos.