Paraná superó las 4.600 castraciones de mascotas en lo que va del año
Entre enero y julio, la Municipalidad de Paraná realizó 4.676 castraciones de mascotas en el Centro Municipal de Salud Animal y en diversos barrios de la ciudad. Además, se registraron cerca de 4.000 consultas y controles veterinarios, desparasitaciones, tratamientos por sarna y la aplicación de más de 5.500 vacunas antirrábicas.
La secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, destacó que la ciudad “se posiciona como un ejemplo en la gestión de la salud animal, buscando mejorar la calidad de vida tanto de los animales como de los ciudadanos”. Agregó que estas cifras reflejan “el compromiso del Estado local con la salud pública y el bienestar animal”.
Los operativos abarcaron barrios como Capibá, El Triángulo, B° Parque y Vecinal Almafuerte, entre otros. Enrique remarcó que “estas acciones son fundamentales no sólo para el control de la población animal, sino también para la protección de la salud pública, por lo que agradecemos a la comunidad por su acompañamiento y participación”.
Próximas fechas de castraciones
El cronograma continuará en septiembre para seguir controlando la población animal y promoviendo la salud pública:
- 12, 13 y 14 de septiembre: Barrio Los Intendentes, en el playón Tía Naty (entre Intendente Lindo Churruarín e Intendente Forzano).
- 19 y 20 de septiembre: Barrio Maccarone, esquina Dorrego y Laurencena.
- 21 y 22 de septiembre: Barrio Maccarone, plazoleta de Bv. Mariano Moreno y ex Dorrego.
- 25 al 29 de septiembre: CIC Este, en Roque Sáenz Peña y Gobernador Luis Chaile.
Con estas acciones, el municipio refuerza su compromiso con la salud animal y la prevención de enfermedades zoonóticas, impulsando políticas públicas sostenidas que favorecen la convivencia responsable con las mascotas.