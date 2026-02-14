Paraná supera el 60% de reservas y proyecta un fin de semana largo con fuerte movimiento turístico
El sector turístico de Paraná atraviesa muy buenas expectativas de cara al fin de semana largo, con reservas que ya superan el 60% y un alto nivel de consultas. La ciudad se prepara con una nutrida agenda de propuestas históricas, culturales y deportivas, impulsadas por la Municipalidad de Paraná y el EMPATUR.
El subsecretario de Turismo y presidente del directorio del EMPATUR, Agustín Clavenzani, destacó el trabajo articulado: “Desarrollamos acciones con una visión público-privada. El Ejecutivo que dirige Rosario Romero cree y concibe las políticas de promoción del turismo y todas sus aristas con esta impronta de colaboración”.
Actividades destacadas
Entre las principales propuestas se encuentran:
- Feria de Carnaval: más de 180 emprendedores, artesanos y gastronómicos en el Puerto Nuevo – Costanera Baja, del 13 al 17 de febrero.
- Carnavales 2026: desfile de comparsas, batucadas y agrupaciones carnavaleras en calle Salvador Maciá (entre Artigas y Coronel Uzin), del 13 al 16 de febrero. Entrada: $5000.
- Paraná Bus Turístico: recorrido a cielo abierto por la ciudad y sus lugares emblemáticos. En esta edición, la Asociación Ex Alumnos de la Escuela Normal estará a cargo de la venta del Bono Solidario. Consultas en el Centro de Informes Turísticos (Laurencena y San Martín, Parque Urquiza) y en @paranabusturistico. Disponible del 14 al 17 de febrero.
- Recorridos Pedestres Descubrí Paraná: circuito gratuito por la historia, monumentos y paisajes característicos de la ciudad, del 14 al 16 de febrero.
Naturaleza, playas y paseos
La agenda se completa con propuestas al aire libre como la Reserva Natural Islote Curupí, el servicio gratuito de bicicletas públicas Bicivía Paraná durante el fin de semana, los centros comerciales La Paz y Paso del Paraná, viñedos y el circuito “El Paraná y sus Aldeas”.
También se destacan las playas y balnearios, como el Balneario Municipal de Paraná, que cuenta con solárium, duchas, sanitarios y servicios gastronómicos; y el Balneario Thompson, con sombrillas, espacios recreativos, zonas deportivas y servicios para toda la familia.
Para más información sobre la agenda completa, se puede consultar las redes oficiales de la Municipalidad de Paraná y Paraná Turismo.