Paraná sumó equipamiento estratégico para reforzar los servicios del Plan Verano
La Municipalidad de Paraná incorporó nuevo equipamiento, vehículos y herramientas para fortalecer la prestación de servicios durante la temporada estival. La intendenta Rosario Romero presentó este viernes las adquisiciones en el Paseo Parque Botánico, en el marco del Plan Verano, destinado al cuidado y mantenimiento de los espacios públicos.
Romero destacó que se trata de “una inversión realizada con el aporte de los contribuyentes”, y remarcó que el objetivo es garantizar servicios de calidad en todos los barrios de la ciudad. “Son herramientas de trabajo para brindar los servicios necesarios en la ciudad”, afirmó.
Más equipamiento para mejorar la limpieza y el mantenimiento
En esta etapa se incorporaron 1.000 contenedores, 2 tractores, 4 camiones utilitarios Mercedes Benz (doble cabina y caja playa), además de más de 100 desmalezadoras y 24 sopladoras. Estas herramientas permitirán optimizar el trabajo diario de las cuadrillas, favorecer el mantenimiento urbano y mantener una Paraná más limpia y ordenada.
La intendenta además hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana:
“Instamos a la gente a que no dañe el mobiliario… Somos más ciudadanos en tanto cuidamos los bienes públicos”, expresó, al referirse especialmente al vandalismo que afecta los contenedores.
Servicios de calidad para el verano
El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, destacó que la incorporación del equipamiento apunta a sostener servicios de calidad, especialmente durante los meses de mayor demanda:
“La incorporación de contenedores, maquinarias y vehículos está focalizada en garantizar servicios de mantenimiento diario como lo venimos haciendo todos los días”, afirmó.
Sobre el destino específico del nuevo equipamiento, explicó que los 1.000 contenedores de plástico con ruedas serán utilizados para el recambio en la zona oeste, abarcando San Agustín y Bajada Grande. También se trabaja en el reemplazo de contenedores de carga lateral en arterias principales como Estrada y Larramendi.