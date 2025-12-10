Maran Suites & Towers

Paraná será sede del Parlamento del Paraná: articulación regional para fortalecer el corredor Santa Fe–Paraná

Redacción | 09/12/2025 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná convocó a participar del Parlamento del Paraná – Corredor Santa Fe–Paraná, cuyo próximo encuentro se realizará este jueves 11 de diciembre en Sala Mayo, de 17 a 21 hs.

El Parlamento del Paraná surge de una premisa central: repensar cultural e institucionalmente la relación con los ríos y analizar cómo esas miradas históricas impactaron en el territorio. La propuesta apunta a impulsar ideas y proyectos innovadores que permitan reconfigurar el futuro de estos ecosistemas estratégicos, promoviendo una agenda común entre ambas provincias.

El encuentro en Paraná dará continuidad a las líneas trabajadas en la reciente edición de Santa Fe y profundizará el debate sobre los ejes prioritarios del corredor:

  • Ambiente y gestión de riesgo
  • Transporte y logística
  • Desarrollo productivo y turismo
  • Gobernanza del territorio y articulación institucional

El objetivo es fortalecer la cooperación entre ambas márgenes del río, promoviendo una visión compartida para el desarrollo sostenible, la integración regional y la atención conjunta de los desafíos ambientales, productivos y urbanos.

Transmisión en vivo

El evento será transmitido en directo a través del canal oficial del Parlamento del Paraná en YouTube. Se recomienda suscribirse y activar las notificaciones para recibir el aviso de inicio.

