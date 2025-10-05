Paraná será sede del Encuentro Federal sobre Cambio Climático previo a la COP30
Paraná será escenario del Encuentro Federal previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30), que se desarrollará los días 8 y 9 de octubre en el Mirador Tec, a partir de las 8 de la mañana. El evento se enmarca en la Alianza Verde Argentina y reunirá a representantes de los gobiernos de Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Misiones, junto con referentes y organizaciones del país y la región.
La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, destacó la relevancia del encuentro y señaló:
“Estamos construyendo una voz unificada para elevar las respuestas que nuestras regiones demandan en materia de negociaciones climáticas. Desde la mirada de nuestros territorios y con la urgencia que impone la crisis climática, esa unión es la que nos permitirá expresarnos con fuerza en la COP30, a realizarse en noviembre próximo en Belém do Pará, Brasil”.
Asimismo, Hojman subrayó “el compromiso y liderazgo del gobernador Rogelio Frigerio”, quien impulsa las políticas ambientales que buscan un futuro más sostenible para Entre Ríos y para toda la Argentina.
Durante las jornadas se debatirán temas clave como el financiamiento climático, los mercados de carbono, la transición justa y las experiencias provinciales en bioeconomía, bosques y biodiversidad. La propuesta apunta a que el encuentro sea un espacio de construcción colectiva de propuestas con legitimidad y peso político para presentar en el ámbito internacional.
El evento contará con la participación de figuras destacadas del ámbito académico, político y ambiental, junto con representantes de organizaciones públicas y privadas como la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, AVINA, la Cámara Argentina de Energías Renovables, la Fundación Nueva Generación Argentina y la Fundación Vida Silvestre.