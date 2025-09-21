Paraná será sede del Encuentro Federal Camino a la COP30, antesala de la cumbre mundial sobre cambio climático
Los días 8 y 9 de octubre, la ciudad de Paraná recibirá el Encuentro Federal Camino a la COP30, una convocatoria de la Alianza Verde Argentina que reunirá a referentes y organizaciones de todo el país y la región para articular una agenda común hacia la cumbre mundial de cambio climático que se desarrollará en Belém, Brasil, en noviembre.
La presentación oficial tuvo lugar en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires, con la presencia de la secretaria de Ambiente provincial, Rosa Hojman; el director de la Casa de Entre Ríos, José Mouliá; el ministro consejero de la Embajada de Brasil en Argentina, Carlos Cuenca; la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, Vanina Basso; y el director de Ambiente y Cambio Climático de Entre Ríos, Maximiliano Gómez.
Provincias protagonistas de la acción climática
Hojman remarcó el rol clave de las provincias en la acción frente al cambio climático:
“Entre Ríos asume con enorme compromiso la organización de este encuentro federal. Queremos que nuestra provincia sea un punto de encuentro para construir una agenda común, que una producción y sostenibilidad, y que proyecte a la Argentina con más fuerza en la discusión internacional sobre cambio climático”.
En la misma línea, subrayó el liderazgo del gobernador Rogelio Frigerio, asegurando que su visión impulsa a la provincia “a seguir trabajando incansablemente por un futuro más sostenible para Entre Ríos y para toda la Argentina”.
Asimismo, destacó el espíritu de la Alianza Verde Argentina:
“Juntos estamos construyendo una voz unificada que busca elevar las respuestas que nuestras regiones necesitan en la mesa de las negociaciones climáticas. Desde la mirada de nuestros territorios y con la urgencia que impone la crisis climática, esa unión es la que nos permitirá expresarnos con fuerza”.
Agenda de debate en Paraná
Por su parte, Maximiliano Gómez detalló que en el encuentro se abordarán financiamiento climático, mercados de carbono, transición justa y experiencias provinciales en bioeconomía, bosques y biodiversidad. Explicó que la intención es que Paraná no sea solo un espacio de intercambio, sino también de construcción de propuestas concretas con legitimidad y fuerza política para elevar a la mesa internacional.
Amplia participación institucional
El lanzamiento contó con representantes de organizaciones públicas y privadas, entre ellas: Avina, Alianza para la Acción Climática Argentina, Fundación Nueva Generación Argentina, CREA, Fundación Vida Silvestre, Cámara Argentina de Energías Renovables, Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, Grupo Petersen, Grupo Quimiguay, Fundación Banco de Bosques, Genesis, Plataforma de Carbono y la Municipalidad de Vicente López.
También participaron Tamara Basteiro, subsecretaria de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires, y Federico Cacace, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Luis y actual titular del Cofema.