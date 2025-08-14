Paraná será sede del Campeonato Nacional de Newcom
Desde este viernes y hasta el domingo, la capital entrerriana recibirá el Campeonato Nacional de Newcom, un torneo organizado por los clubes San Martín de Gazzano y Paracao, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná. La disciplina, especialmente pensada para personas mayores, combina entretenimiento, actividad física y la posibilidad de fortalecer vínculos sociales. La entrada será libre y gratuita.
“El newcom es un deporte que viene creciendo muchísimo. Los jugadores y las jugadoras dicen que Paraná se está constituyendo en la capital provincial del newcom y, por qué no, aspirar a más en la región y en nuestro país”, expresó el subsecretario de Deportes municipal, Juan Arbitelli.
En el Club San Martín de Gazzano, según precisó la profesora Liliana Martínez, se presentarán equipos provenientes de Santa Fe y Victoria, sumando un total de 18 equipos: ocho en la categoría +60 Femenino, cinco en +50 Femenino y cinco en +68 Mixtos.
Por su parte, en el Club Paracao, el presidente de la subcomisión de Newcom y director técnico, Roberto Méndez, destacó: “Este año recibimos apoyo de distintas entidades, se sumó al Municipio y fue declarado de interés por el Concejo Deliberante”. Allí competirán 22 equipos de Paraná, Formosa, Chaco, Corrientes, Córdoba y Buenos Aires, en las categorías Mixto +50 y Mixto +60.
En la presentación estuvieron también el prosecretario de San Martín de Gazzano, Francisco Vásquez, y el jugador de Paracao, Sergio Langhi.