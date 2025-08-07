Paraná será sede del 1° Congreso Regional de Gestión Comunitaria para fortalecer el trabajo en red
La ciudad de Paraná será sede del 1° Congreso Regional de Gestión Comunitaria: Redes en acción, un espacio de formación e intercambio impulsado por la Municipalidad, la Facultad de Trabajo Social de la UNER y redes comunitarias locales. El encuentro se realizará los días 21 y 22 de agosto, de 9 a 16 horas en Sala Mayo, con participación gratuita mediante inscripción previa.
“El Congreso busca poner en valor todo el trabajo que se hace de manera conjunta entre el municipio, la facultad y las redes comunitarias. De esta manera podremos brindar herramientas para que las redes se puedan encontrar, compartir y adquirir conocimientos que permitan potenciar su trabajo”, expresó Nadia Bilat, secretaria de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, durante la presentación del evento.
La propuesta está dirigida tanto a integrantes de redes comunitarias como a organizaciones sociales y vecinos interesados en sumarse a este tipo de experiencias colaborativas. “También es un espacio de encuentro para aquellos vecinos u organizaciones que aún no forman parte de ninguna red pero que pueden estar interesados en esta forma de trabajo muy virtuosa y que tiene que ver con esta necesidad de articular de manera organizada y solidaria para resolver problemas”, agregó Bilat.
El Congreso se sustenta en una mirada política y ética que promueve la colaboración, la horizontalidad y el protagonismo comunitario como pilares del trabajo territorial. A través de exposiciones, paneles y mesas temáticas, se buscará intercambiar saberes y experiencias que nutran las prácticas locales y fortalezcan estrategias colectivas transformadoras.
Desde la Facultad de Trabajo Social, Alejandra Blanc, secretaria de Extensión, destacó: “Desde la facultad intentamos aportar herramientas de pensamiento y de acción, que sabemos que las redes las tienen. Tienen historia de trabajo en comunidad y nosotros también aprendemos de este trabajo colectivo que ahí se genera”.
Por su parte, la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, remarcó que “ser parte de las redes permite tener una dinámica de diálogo permanente que facilita construir espacios de intercambio y experiencia mutua para fortalecer un camino compartido. Paraná cuenta con 10 redes que tienen características distintas, por eso acá van a poder compartir experiencias y construir un camino ante un contexto que nos desafía a toda la ciudadanía”.
Patricia Minigutti, rectora de la Escuela Lomas del Mirador, también subrayó: “La red nos permite y nos posibilita trabajar de manera operativa, para poder abordar distintas problemáticas que atraviesan las familias y las comunidades”.
