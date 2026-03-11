Paraná será sede de la primera fecha de la Copa Argentina de SUP – FAC 2026
Paraná será sede de la Primera Fecha de la Copa Argentina de Stand Up Paddle (SUP) – FAC 2026, organizada de manera conjunta entre el Paraná Rowing Club y la Federación Argentina de Canoas (FAC). El evento se realizará los días 21 y 22 de marzo y reunirá a deportistas de distintos puntos del país en un fin de semana de competencia y encuentro con el río Paraná como escenario principal.
La competencia se desarrollará en la zona comprendida entre Isla Puente, Islote Curupí, Playa del Paraná Rowing Club, Balneario Thompson, Club Náutico y la Toma de Agua, un circuito natural ideal para disciplinas náuticas y reconocido por sus condiciones para este tipo de pruebas. La velocidad del río en este sector suele oscilar entre los 5 y 7 km/h.
Además del desafío deportivo, el evento busca promover el crecimiento del Stand Up Paddle en Argentina, fomentando la participación de atletas de todas las edades y niveles, así como el disfrute del entorno natural del río Paraná.
La Copa Argentina de SUP – FAC forma parte del calendario nacional de la disciplina y representa una oportunidad para que atletas federados y aficionados compitan en uno de los escenarios naturales más emblemáticos del litoral argentino.
Con esta actividad, el Paraná Rowing Club continúa consolidándose como un espacio de referencia para los deportes náuticos y como anfitrión de eventos deportivos de relevancia nacional.
Pruebas
- Sprint de 100 metros
- Infantiles 500 metros
- Participativa entre 1 y 2 kilómetros
- All round 3 kilómetros
- Fun race entre 4.5 y 6 kilómetros
- Race técnico entre 1 y 2.5 kilómetros
- Maratón 12 kilómetros
Costo de las pruebas
La inscripción se confirma abonando una modalidad de carrera.
El valor de la inscripción es de $30.000 por una sola prueba y $15.000 por cada prueba adicional.
La inscripción para las categorías Infantiles, Menores y Cadetes tiene un valor de $15.000.
El monto incluye derecho a competencia, hidratación, refrigerio (frutas), pechera identificatoria y premiación.
El cierre de inscripción será el sábado 14 de marzo a las 23:59 y puede realizarse a través del sitio web: https://www.aestribor.com.ar/
Cronograma de actividades
Primer día
- 8:00 a 9:00 – Acreditaciones
- 10:00 – Sprint Race 100 metros
- 11:00 – Sprint Inflables 100 metros
- 11:30 – Kids 500 metros
- 12:00 – Participativa femenina 1.5 km
- 12:30 – Participativa masculina 1.5 km
- 14:00 – Race técnico (heats)
- 19:30 – Premiación del primer día
Segundo día
- 8:00 a 9:00 – Acreditaciones
- 9:30 – All Round 3 km / Fun Race 6 km (femenino)
- 10:30 – All Round 3 km / Fun Race 6 km (masculino)
- 11:30 – Maratón 10 km (femenino)
- 13:00 – Maratón 10 km (masculino)
- 14:30 – Premiación final