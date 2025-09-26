Paraná será sede de la exhibición de autos clásicos Distinguished Gentleman Drive
La ciudad de Paraná se prepara para recibir la exhibición de autos clásicos del Distinguished Gentleman Drive (DGD), un evento internacional que combina la pasión por los vehículos originales de más de 40 años con una campaña de concientización sobre la prevención del cáncer de próstata y la salud mental masculina. La actividad se realizará este domingo 28 de septiembre a partir de las 8:30, con punto de encuentro en el Monumento al General Urquiza.
La Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo (Empatur) acompañan la realización del evento, destacando su relevancia para visibilizar problemáticas de salud masculina y promover la ciudad como destino turístico.
“Es un evento que permite darle notoriedad a Paraná, en línea con los objetivos de la Municipalidad y del EMPATUR. Invitamos a los paranaenses y a las familias a ser parte de esta iniciativa”, señaló Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR.
El Distinguished Gentleman Drive convoca a propietarios de vehículos con más de 40 años en buen estado, y se espera la participación de más de 40 autos. La jornada incluirá una caravana desde el Monumento al General Urquiza hasta Villa Urquiza, con regreso por el mismo recorrido, finalizando en el Acceso Norte.
“Este evento internacional busca visibilizar dos problemáticas del hombre: cáncer de próstata y salud mental. Los participantes y quienes quieran sumarse pueden aportar económicamente, destinando los fondos a la fundación Movember, que trabaja por mejorar la salud masculina. Agradecemos a la Municipalidad y al EMPATUR por su apoyo”, expresó Eduardo Gallicchio, embajador del DGD en Paraná.