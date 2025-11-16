Paraná será sede de la 4ª Feria de Emprendedores Entrerrianos y del lanzamiento de la nueva imagen de “Manos Entrerrianas”
La provincia convocó a participar del cierre de la Semana del Emprendedor en una nueva edición de la Feria de Emprendedores Entrerrianos, donde además se presentará la nueva imagen de la marca provincial “Manos Entrerrianas”. El encuentro tendrá lugar el jueves 17 de octubre, de 16 a 22, en la Plaza Gobernador Enrique Carbó Ortiz de Paraná.
La actividad es organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Económico y la Secretaría de Cultura del Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.
Con la participación de más de 80 emprendimientos, la feria pondrá a disposición del público una amplia variedad de productos de distintos rubros, entre ellos: marroquinería, indumentaria, accesorios, objetos decorativos y funcionales, juguetes, sahumerios artesanales, artículos para mascotas, productos de aromaterapia, aromatizantes, porcelanas, cuadros, sublimados, tejidos, bijouterie de diseño, bordados, blanquería, piezas en eco cuero y madera, además de alimentos agroecológicos.
El evento contará también con un espacio gastronómico y presentaciones musicales en vivo a cargo de Sol Rizzi, Dúo Marian y Franco, DJ Th Selektah y Discover Retro.