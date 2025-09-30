Paraná será sede de la 1º Jornada de Deporte Sin Discriminación
La Municipalidad de Paraná realizará este miércoles 1 de octubre, a las 8:30 horas, la 1º Jornada de Deporte Sin Discriminación bajo el lema “Formación para la Inclusión desde la Diversidad Religiosa y Cultural”. La actividad se llevará a cabo en la Sala Mayo del Puerto Nuevo y está destinada a docentes, entrenadores y directivos de clubes de la ciudad.
El objetivo del encuentro es fortalecer una práctica deportiva inclusiva, plural y respetuosa, brindando herramientas para promover la cultura del cuidado, prevenir situaciones de discriminación y consolidar el compromiso institucional con la convivencia.
Durante la jornada, los clubes y asociaciones deportivas firmarán un diploma de compromiso en favor de un deporte inclusivo y respetuoso, pudiendo participar más de un representante por institución.
Con esta iniciativa, el Municipio de Paraná reafirma su compromiso con la promoción de un deporte sin discriminación, abierto a la diversidad cultural y religiosa.
Detalles de la jornada
- Fecha y hora: Miércoles 1 de octubre, 8:30 hs
- Lugar: Sala Mayo, Puerto Nuevo
Disertantes invitados
- Islam: Marwan Sarwar Gill
- Cristianismo:
- Católica Apostólica Romana: Pablo Folonier
- Metodista: Denise Sigrist y Estela Andersen
- Evangélica: Julián Kolln
- Judaísmo: Julio Kovaslsky
- Defensoría del Pueblo de la Municipalidad: Marcia López
- Área de Derechos Humanos de la Municipalidad: Daniel Paduán
- Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad: Juan Manuel Arbitelli
- Área de Mediación de la Facultad de Ciencias Económicas (UNER): Pablo Galarza
Inscripción
La participación es gratuita. Para confirmar asistencia se debe completar el formulario disponible en el siguiente link: