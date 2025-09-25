Paraná será sede de la 1ª Expo de Pesca y Outdoors: Paraná, Tierra & Agua
Este fin de semana, del 26 al 28 de septiembre, Paraná recibirá la primera Expo de Pesca y Outdoors, denominada Paraná, Tierra & Agua, que se desarrollará en Sala Mayo. La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Paraná y reunirá a empresas y emprendedores del sector, consolidándose como un punto de encuentro para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. El evento podrá visitarse entre las 10 y las 22 horas.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó la importancia de la iniciativa: “Esta primera Expo ligada a la náutica, pesca, deportes al aire libre, gastronomía y a nuestro río se realiza en Paraná por primera vez y forma parte de una política muy activa de la gestión de la intendenta Rosario Romero”.
El funcionario agregó: “Tenemos 34 puestos que expondrán productos del sector y propuestas gastronómicas. Nos alegra que un evento de estas características se haga en la ciudad, es una gran oportunidad y sabemos que mucha gente lo va a disfrutar”.
Entre los expositores estarán Boat Shop, Casas Rodante Colonia, Club TCAP (Tiro con Arco), Outlet Arquería, González Motos, Sirirí, Camino al Río, Black Baley, El Carancho, Multibikes, El Gury Morenera, Amazonas, La Nacha, Lito Pesca, Herrero Guggi y Herrero Rigab, quienes presentarán sus productos y servicios, permitiendo a los asistentes conocer lo último en equipamiento y tecnología para actividades al aire libre.
Lautaro Ullrich, de Boat Shop, valoró el respaldo municipal: “Podemos mostrar nuestros productos en nuestra ciudad, que toda la gente lo pueda ver e investigar; está muy bueno”, señaló.
Por su parte, el chef Pablo Mariño anticipó la propuesta gastronómica: “Tendremos variedad todos los días. Viernes, empanadas de carne y pescado y chupín; sábado, chancho con pelo; domingo, asado a la estaca. La Municipalidad siempre apoyó al sector gastronómico, porque son grandes oportunidades que nos dan”.
Actividades y patio gastronómico
La Expo contará con un patio gastronómico que ofrecerá empanadas, pescados, carnes, papas, jugos naturales, cervezas y vinos. Cada día tendrá especialidades distintas: viernes, chupín; sábado, chancho con pelo; domingo, costillar a la estaca. Además, habrá música en vivo y números artísticos que amenizarán el evento.
Charlas y talleres
Los visitantes podrán participar en charlas y talleres temáticos sobre disfrute del río, técnicas de RCP, campamento, pesca y distintas actividades vinculadas a Paraná, Agua y Tierra, completando así una experiencia integral de aprendizaje y recreación.