Paraná será nuevamente sede del prestigioso Seven de Rugby en noviembre
El 29 y 30 de noviembre, la ciudad de Paraná volverá a recibir al Seven de Rugby, un torneo que reunirá a 24 uniones de todo el país y a equipos de Uruguay, Paraguay y Chile. La confirmación de la sede fue posible gracias al trabajo conjunto entre el gobierno provincial, el Municipio y la Unión Entrerriana de Rugby (UER).
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia del evento como un ejemplo de articulación institucional: “Esto es un ejemplo de que cuando el municipio, la provincia y el sector privado trabajan juntos, se logran cosas importantes”. Subrayó, además, que el Seven impulsa tanto al deporte como al turismo, considerados pilares para el crecimiento de la región.
Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, remarcó el esfuerzo compartido entre el Municipio y el gobierno provincial para que la Unión Argentina de Rugby (UAR) volviera a elegir a la capital entrerriana.
En la misma línea, el vocal de la UER, Martín Cipriani, valoró el trabajo coordinado con la Cámara Hotelera y Gastronómica, la Municipalidad y la provincia, lo que permitió elaborar una propuesta sólida que garantizó la elección de la ciudad como sede.
La realización del Seven de Rugby movilizará a cerca de 800 deportistas y tendrá un impacto directo en la economía local y el sector turístico, fortaleciendo la proyección de Paraná como destino deportivo.