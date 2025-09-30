Paraná será ciudad invitada de honor en la 39º Feria del Libro de Córdoba
La ciudad de Paraná participará como invitada de honor en la 39º Feria del Libro de Córdoba 2025, que se desarrollará del 10 al 13 de octubre, en un encuentro cultural que reunirá a escritores, periodistas, artistas y poetas de todo el país.
La capital entrerriana estará presente con un stand (nº 59), donde se exhibirán publicaciones de la Editorial Municipal y se desplegarán acciones de promoción turística, mostrando la riqueza cultural, histórica y natural de la ciudad.
La Feria del Libro de Córdoba, que se extiende del 4 al 19 de octubre en la Supermanzana de la Intendencia y en diversos espacios culturales, es considerada uno de los eventos literarios más relevantes del país. Este año ofrecerá más de 300 actividades, siete ciclos temáticos y más de 100 stands de librerías y editoriales independientes.
En esta edición, además de Paraná, también Japón participará como comunidad invitada. La invitación fue formalizada en una carta dirigida a la intendente Rosario Romero, en la que se destacó la conexión literaria y cultural entre ambas ciudades.
“Es un honor para nosotros invitarla a participar como Ciudad Invitada de Honor en esta edición de la Feria, con el firme propósito de continuar y afianzar los lazos entre nuestros municipios en los ámbitos de la literatura, la cultura y la producción. Encontramos una profunda conexión entre su tradición literaria y el espíritu de esta Feria… Invitarlos es honrar esa hermandad, tejer nuevos puentes a través de la palabra y celebrar juntos que la salvaguarda de los buenos tiempos que están por venir se construye, precisamente, con el escudo de los libros y el encuentro plural y democrático entre comunidades”, expresó Soledad Ferraro, subsecretaria de Cultura y Empleo de la Municipalidad de Córdoba.
La presencia de Paraná como ciudad invitada también constituye un gesto de reciprocidad cultural. En la última edición de la Feria del Libro Paraná Lee, realizada en agosto, Córdoba fue la invitada de honor y participó con sus editoriales municipales, provinciales, universitarias y el área de turismo, además de presentar al escritor cordobés Roberto Roganovich, ganador del Premio Clarín de Novela.
De esta manera, Paraná tendrá un protagonismo destacado en un escenario cultural de gran prestigio, compartiendo su producción editorial y su identidad cultural en la Feria del Libro de Córdoba 2025.