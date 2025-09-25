Paraná se suma al Día del Corazón con una caminata y actividades saludables
Este domingo, Paraná será escenario de la caminata “Cada latido cuenta”, una propuesta de 3 kilómetros que invita a promover hábitos de vida saludables en el marco del Día Mundial del Corazón. La actividad, organizada por la Federación Argentina de Cardiología, cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y comenzará a las 17:00 horas en la Plaza de las Colectividades (Costanera Baja).
La secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, resaltó la importancia de esta iniciativa para concientizar sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares. “Invitamos a todos los paranaenses a sumarse a esta actividad. Es fundamental hacer deporte, llevar una alimentación equilibrada y evitar el cigarrillo y el consumo excesivo de alcohol”, expresó.
Por su parte, la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, detalló que además de la caminata habrá capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y talleres de alimentación saludable. “Queremos que los participantes no solo caminen, sino que también aprendan sobre cómo cuidar su salud”, sostuvo.
El evento busca ser una oportunidad para que la comunidad se reúna, reflexione sobre el cuidado del corazón y se motive a incorporar cambios positivos en su estilo de vida.
“Al finalizar la caminata, se espera que los participantes se sientan motivados a promover la salud cardiovascular y el bienestar general”, concluyó Enrique.