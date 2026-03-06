Maran Suites & Towers

Paraná: se reprograma el Festival 8M “Un río de voces” por condiciones climáticas

Redacción | 06/03/2026 | Paraná | No hay comentarios

Por condiciones climáticas, se suspendió la jornada prevista para este viernes del Festival 8M “Un río de voces”, que iba a realizarse en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. La actividad fue reprogramada para el sábado 7 a partir de las 17, en el mismo espacio ubicado en Bv. Racedo 250, con entrada libre y gratuita.

Desde la organización informaron que en esta nueva jornada se desarrollará la programación artística completa prevista originalmente para ambos días del festival.

La comunidad está invitada a participar de esta propuesta cultural, que se lleva adelante en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con el objetivo de promover espacios de encuentro, expresión artística y reflexión colectiva.

Tags:, , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X