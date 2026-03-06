Paraná: se reprograma el Festival 8M “Un río de voces” por condiciones climáticas
Por condiciones climáticas, se suspendió la jornada prevista para este viernes del Festival 8M “Un río de voces”, que iba a realizarse en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. La actividad fue reprogramada para el sábado 7 a partir de las 17, en el mismo espacio ubicado en Bv. Racedo 250, con entrada libre y gratuita.
Desde la organización informaron que en esta nueva jornada se desarrollará la programación artística completa prevista originalmente para ambos días del festival.
La comunidad está invitada a participar de esta propuesta cultural, que se lleva adelante en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con el objetivo de promover espacios de encuentro, expresión artística y reflexión colectiva.