Paraná se prepara para vivir la 35° Fiesta Nacional del Mate con dos jornadas de música, cultura y tradición
Organizada por la Municipalidad de Paraná, la 35° Fiesta Nacional del Mate se realizará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades con una destacada presencia de artistas nacionales, una fuerte participación local y múltiples propuestas culturales que trascienden el escenario principal. El tradicional Concurso de Cebadores, junto a Mateando, Parientes del Mar, Matecito y ArteMate, forman parte de los atractivos que acompañarán esta celebración que cuenta con el apoyo del Centro Comunitario Solidaridad.
Durante dos días, paranaenses y visitantes de distintos puntos del país celebrarán uno de los acontecimientos culturales más importantes de la provincia, donde el mate funciona como símbolo de identidad, encuentro y tradición. Como cada año, el evento generará un importante movimiento económico en la ciudad.
El viernes 6 de febrero se presentarán Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Coti, el Gran Ensamble Paraná y los ganadores del Premate, con más de cien artistas en escena.
El sábado 7 de febrero actuarán Lali, Los Caballeros de la Quema, Gauchito Club, Rombai y los ganadores del Premate.
La intendenta Rosario Romero destacó el carácter participativo del evento: “La comunidad de Paraná y de Entre Ríos se pliega a un movimiento cultural que genera una gran expectativa. Todo lo que va a haber en ambos días trasciende lo que pasa arriba del escenario: se construye un movimiento cultural en torno a una fiesta celebrada por los paranaenses y por mucha gente de nuestra región, nuevamente con un enorme esfuerzo de la Municipalidad de Paraná y de todos los paranaenses”, expresó.
Ubicaciones preferenciales
Si bien la entrada general será libre, la fiesta contará con un sector preferencial lindero al escenario principal, con barra y baños exclusivos. La venta continúa en tuentrada.com, con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.
Los puntos físicos de venta son Vieja Usina (Gregoria Matorras 861) y Cosmopolitan Bar (Güemes 1356). Quienes hayan adquirido su entrada online podrán retirar la pulsera entre el miércoles 4 y el sábado 7 de febrero en la Vieja Usina.
Predio y operativo
El predio contará con puestos sanitarios y de hidratación, ambulancias, personal de salud, baños, bomberos zapadores y voluntarios. El operativo de seguridad fue diagramado junto a la Policía y contará con la participación de Prefectura. También habrá ordenamiento del tránsito y restricciones vehiculares.
Concurso de Cebadores
Tras una instancia previa en los barrios durante el verano, los finalistas competirán durante ambas jornadas. Los premios serán viajes. Organiza el Centro Comunitario Solidaridad.
Premate de Danza y Música
Durante enero se realizaron preselecciones en Paraná, Maciá y Villaguay. La final será el 4 y 5 de febrero en la Sala Mayo. Los seleccionados actuarán en el escenario mayor.
Mateando
Este espacio comercial y cultural reunirá a más de 50 stands de emprendedores, artesanos y yerbateros. Se desarrollará del 5 al 8 de febrero, de 18 a 23, en la Sala Mayo, con patio matero, charlas y ronda de negocios.
Propuestas para todas las edades
Habrá una nueva edición del Matecito para las infancias en la esquina de Felipe Ascúa y Presidente Alfonsín; el escenario Pariente del Mar con propuestas juveniles; y ArteMate, un espacio que integra artes visuales y literatura.
Participación de clubes
Más de 40 clubes de la ciudad estarán a cargo del patio de comidas. Lo recaudado se destinará a sus actividades sociales y deportivas.
Recomendaciones
Se sugiere llevar botella plástica con agua, usar ropa liviana y no ingresar con elementos de vidrio o cortantes.
Sponsors y acompañamiento
Entre los principales sponsors se encuentran Banco Entre Ríos (BERSA) y Banco Hipotecario. También acompañan Speed, Quilmes, Nissan Folmer, Vea, Farmacias Villegas, Naranja X, Julicroc, Flecha Bus, Clight, EAL Group, Marley, Cimes, Paso del Paraná, Rei Verde, Heredero, Terco, Paracima, AL+ y LEB Entertainment. Se destaca además el acompañamiento institucional de EMPATUR y del Gobierno de Entre Ríos.