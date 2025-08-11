Paraná se prepara para vivir la 13° edición de la Feria del Libro “Paraná Lee”
La intendenta Rosario Romero presentó oficialmente la decimotercera edición de la Feria del Libro “Paraná Lee”, que se desarrollará del 14 al 17 de agosto en la Sala Mayo, bajo el lema “Infinidad – Orillas – Ilusión”. El evento reunirá a autores y autoras de trayectoria nacional e internacional en literatura y ciencia, y contará con la presencia de más de 75 editoriales de todo el país. También participaron del lanzamiento el viceintendente David Cáceres y el jefe de Gabinete, Santiago Halle.
Entre las figuras invitadas se destacan Selva Almada, Norma Morandini, Emilia Delfino, Ariana Harwicz, Luciana de Luca, Mariano Quirós, Juan Solá, Cecilia Moscovich, Roberto Chuit Roganovich, Istvansch, Daniel Mecca, Fabricio Ballarini, Adolfo García y Fabiana Rousseaux, entre otros.
Romero subrayó que “el libro sigue siendo el mejor regalo que nos podemos hacer y que podemos hacer a otros porque nos enriquece y estimula la creatividad”, destacando la continuidad de esta propuesta cultural a lo largo de distintas gestiones.
Una feria para todas las edades
La programación incluirá jornadas especiales para escuelas, actividades para las infancias, talleres literarios y rondas de lectura. Habrá conversatorios, las tradicionales Citas Mágicas y el ciclo “Poemas y Girasoles”, que propone lecturas compartidas entre escritores y lectores.
El Puerto Nuevo se transformará durante cuatro días en el epicentro cultural del Litoral, con la participación de escritores, editores, libreros y diseñadores. “Tenemos 14 escritores y escritoras invitadas y durante cuatro jornadas vamos a tener citas mágicas, conversatorios, charlas, actividades para infancias que nos van a reunir con lectores”, destacó Marcela Pautaso, coordinadora de la Editorial Municipal.
La ciencia y la literatura se dan la mano
En esta edición, la feria contará con la participación de los neurocientíficos Fabricio Ballarini y Adolfo García, así como de la psicóloga Fabiana Rousseaux, generando un cruce entre literatura, ciencia y subjetividad.
Ciudad invitada y presencia entrerriana
Córdoba será la Ciudad Invitada de Honor, con editoriales dependientes de la Municipalidad, la Provincia y la Universidad. Además, Concepción del Uruguay, a través de su Editorial La Histórica, sumará sus libros y poetas a la propuesta.