Paraná se prepara para una nueva edición de la Noche de los Museos con más de diez espacios municipales abiertos
La Municipalidad de Paraná será protagonista este viernes en una nueva edición de la Noche de los Museos Entrerrianos, que se desarrollará de 18 a 24 con una amplia programación en más de diez espacios culturales municipales. La ciudad ofrecerá música, lecturas, exposiciones, recorridos históricos y un desfile que celebrará la memoria viva de Paraná.
El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó el alcance de la propuesta y señaló que el trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos permite “resaltar nuestros espacios patrimoniales e históricos, conectando a la comunidad con su identidad y cultura, como propone la intendenta Rosario Romero”.
Arijón subrayó que durante la jornada habrá recorridos guiados, coros, visitas teatralizadas y que el bus turístico realizará un circuito especial hasta el túnel subfluvial. “El Palacio Municipal estará abierto y habrá recorridos históricos por lugares emblemáticos como la Plaza de Mayo y el Teatro 3 de Febrero”, precisó.
La directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, también celebró la iniciativa, resaltando que abrir los museos de forma gratuita permite que “los ciudadanos y turistas redescubran la historia de Paraná”. Agregó que el evento ofrece propuestas para todo público, más allá de los amantes del arte y la cultura.
Entre las actividades, Bahler destacó la presencia de arquitectos locales que guiarán recorridos para conocer la historia de la ciudad, su desarrollo y sus hitos arquitectónicos. “Los recorridos comenzarán en el teatro y finalizarán en el Palacio Municipal, donde habrá un cierre musical con el coro La Verdiana”, confirmó.
En ese marco, Arijón invitó a la comunidad a participar: “Esperamos a todos a partir de las 18 para disfrutar de esta gran noche. Será un momento para celebrar nuestra cultura e historia juntos”.
Agenda completa de actividades
A continuación, se presenta la programación prevista en cada espacio municipal:
Archivo Histórico Municipal – San Juan 451
19 a 00 horas | Muestra “El proceso de ampliación del Parque Urquiza”.
Biblioteca Municipal y Biblioteca Popular – Buenos Aires 256
19:15 | Presentación del libro Las palabras que quedaron.
20:30 | Música con Silvina López.
20:30 | Espacio de lectura y juegos para infancias.
21:30 | Música con Juani Brizuela y Joaco Gallego.
Cementerio Municipal de la Santísima Trinidad – Perú al final
21 horas | Recorridos históricos a la luz de la luna.
Tipologías, símbolos y semblanzas de personalidades destacadas.
Se recomienda llevar linterna.
Centro Cultural Juan L. Ortiz – Bv. Racedo 250
20 horas | Entreveros, muestra de pinturas de artistas locales.
Cúpula del Concejo Deliberante – Corrientes y Andrés Pazos
19 horas | Apertura.
20, 20:45, 21:30 y 22 | Teatralizaciones sobre ordenanzas históricas.
Ex-Hotel Cransac – Peatonal San Martín y Urquiza
19:30 | Actividad para infancias: “Arqueólogos por un día”.
20:30 | Recorrido por la cisterna y proceso de investigación del lugar.
Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman – Buenos Aires 226
18 horas | Apertura de muestras permanentes.
20:30 | Presentación del Coro Infinito.
21 horas | Desfile de la memoria viva, personajes históricos de Paraná.
Museo Puerto de la Memoria – Av. Estrada 1248
19:30 | Presentación de talleres de batucada y rap.
20 horas | Coro de Puerto Viejo “Canto de Corazón”.
Cierre con ensamble digital Árbol Vivo y performance de tango.
Salón Mariano Moreno – Corrientes y Andrés Pazos
19 horas | Reapertura escenificada de la Farmacia del Indio.
21:30 | Música a cargo de Zacaro y los Puerkos.
Teatro Municipal 3 de Febrero – 25 de junio 60
18:45 a 20 horas | Recorrido histórico “Diálogos entre la arquitectura y la memoria”.
Incluye Plaza 1º de Mayo, Escuela Normal, ex Senado de la Confederación y Catedral.
Palacio Municipal – Inicia en Plaza 1º de Mayo
22 horas | Recorrido guiado por el interior del Palacio.
Cierre musical: Coro La Verdiana.
Bus Turístico – Visita guiada al Túnel Subfluvial
Salida 19 y regreso 20:30.
Circuito: Palacio Municipal – Túnel Subfluvial – Museo Puerto de la Memoria – Palacio Municipal.
Actividad gratuita con inscripción previa.