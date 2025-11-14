Maran Suites & Towers

Paraná se prepara para una nueva edición de la Noche de los Museos con más de diez espacios municipales abiertos

Redacción | 14/11/2025 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná será protagonista este viernes en una nueva edición de la Noche de los Museos Entrerrianos, que se desarrollará de 18 a 24 con una amplia programación en más de diez espacios culturales municipales. La ciudad ofrecerá música, lecturas, exposiciones, recorridos históricos y un desfile que celebrará la memoria viva de Paraná.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó el alcance de la propuesta y señaló que el trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos permite “resaltar nuestros espacios patrimoniales e históricos, conectando a la comunidad con su identidad y cultura, como propone la intendenta Rosario Romero”.

Arijón subrayó que durante la jornada habrá recorridos guiados, coros, visitas teatralizadas y que el bus turístico realizará un circuito especial hasta el túnel subfluvial. “El Palacio Municipal estará abierto y habrá recorridos históricos por lugares emblemáticos como la Plaza de Mayo y el Teatro 3 de Febrero”, precisó.

La directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, también celebró la iniciativa, resaltando que abrir los museos de forma gratuita permite que “los ciudadanos y turistas redescubran la historia de Paraná”. Agregó que el evento ofrece propuestas para todo público, más allá de los amantes del arte y la cultura.

Entre las actividades, Bahler destacó la presencia de arquitectos locales que guiarán recorridos para conocer la historia de la ciudad, su desarrollo y sus hitos arquitectónicos. “Los recorridos comenzarán en el teatro y finalizarán en el Palacio Municipal, donde habrá un cierre musical con el coro La Verdiana”, confirmó.

En ese marco, Arijón invitó a la comunidad a participar: “Esperamos a todos a partir de las 18 para disfrutar de esta gran noche. Será un momento para celebrar nuestra cultura e historia juntos”.

Agenda completa de actividades

A continuación, se presenta la programación prevista en cada espacio municipal:

Archivo Histórico Municipal – San Juan 451

19 a 00 horas | Muestra “El proceso de ampliación del Parque Urquiza”.

Biblioteca Municipal y Biblioteca Popular – Buenos Aires 256

19:15 | Presentación del libro Las palabras que quedaron.
20:30 | Música con Silvina López.
20:30 | Espacio de lectura y juegos para infancias.
21:30 | Música con Juani Brizuela y Joaco Gallego.

Cementerio Municipal de la Santísima Trinidad – Perú al final

21 horas | Recorridos históricos a la luz de la luna.
Tipologías, símbolos y semblanzas de personalidades destacadas.
Se recomienda llevar linterna.

Centro Cultural Juan L. Ortiz – Bv. Racedo 250

20 horas | Entreveros, muestra de pinturas de artistas locales.

Cúpula del Concejo Deliberante – Corrientes y Andrés Pazos

19 horas | Apertura.
20, 20:45, 21:30 y 22 | Teatralizaciones sobre ordenanzas históricas.

Ex-Hotel Cransac – Peatonal San Martín y Urquiza

19:30 | Actividad para infancias: “Arqueólogos por un día”.
20:30 | Recorrido por la cisterna y proceso de investigación del lugar.

Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman – Buenos Aires 226

18 horas | Apertura de muestras permanentes.
20:30 | Presentación del Coro Infinito.
21 horas | Desfile de la memoria viva, personajes históricos de Paraná.

Museo Puerto de la Memoria – Av. Estrada 1248

19:30 | Presentación de talleres de batucada y rap.
20 horas | Coro de Puerto Viejo “Canto de Corazón”.
Cierre con ensamble digital Árbol Vivo y performance de tango.

Salón Mariano Moreno – Corrientes y Andrés Pazos

19 horas | Reapertura escenificada de la Farmacia del Indio.
21:30 | Música a cargo de Zacaro y los Puerkos.

Teatro Municipal 3 de Febrero – 25 de junio 60

18:45 a 20 horas | Recorrido histórico “Diálogos entre la arquitectura y la memoria”.
Incluye Plaza 1º de Mayo, Escuela Normal, ex Senado de la Confederación y Catedral.

Palacio Municipal – Inicia en Plaza 1º de Mayo

22 horas | Recorrido guiado por el interior del Palacio.
Cierre musical: Coro La Verdiana.

Bus Turístico – Visita guiada al Túnel Subfluvial

Salida 19 y regreso 20:30.
Circuito: Palacio Municipal – Túnel Subfluvial – Museo Puerto de la Memoria – Palacio Municipal.
Actividad gratuita con inscripción previa.

Tags:, , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X