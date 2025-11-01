Paraná se prepara para recibir la 13ª fecha del Turismo Carretera
La ciudad de Paraná será nuevamente sede de la 13ª fecha del Turismo Carretera (TC), la categoría más convocante del automovilismo nacional. La intendenta Rosario Romero, junto a autoridades, pilotos y público, encabezó este viernes la presentación oficial de la competencia, que se realizó en el Monumento Justo José de Urquiza.
“Hay un fervor especial cuando este acontecimiento se desenvuelve en la ciudad”, destacó la Presidenta Municipal durante el lanzamiento, que reunió a una gran cantidad de vecinos y fanáticos del automovilismo.
Desfile de autos por las calles de Paraná
Antes del acto central, cuatro vehículos del TC recorrieron las principales arterias de la capital entrerriana. Participaron los Ford Mustang de Mariano Werner y Agustín Martínez, el Ford Falcon de Rodrigo Lugón y el Toyota Camry de Gaspar Chansard.
El recorrido inició en la estación de servicio Shell de avenida Laurencena, continuó por la costanera baja y alta, y culminó frente al Monumento a Urquiza, donde se desarrolló la conferencia de prensa.
Romero celebró el entusiasmo que despierta el evento en la ciudad:
“Es muy lindo lo que han hecho, recorriendo la ciudad con cuatro de los autos que van a participar en el TC el domingo. Es bienvenido el TC a nuestra ciudad y los queremos muchos años acá. El Túnel Subfluvial no para de ver el paso de autos y llega mucha gente por las distintas rutas. Se nota una buena convivencia entre las marcas.”
Impacto deportivo y económico
El piloto Mariano Werner, representante local, valoró el acompañamiento del Municipio y el movimiento económico que genera el evento:
“El TC es la categoría más importante y lo que se vive acá es único. Es increíble el cariño de la gente y lo fierreros que son. Durante la competencia, la hotelería está llena, trabaja la gastronomía y se consume. El apoyo municipal es un granito de arena para que Paraná esté de pie.”
Autoridades presentes
Participaron de la presentación el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane; el presidente del Club de Volantes Entrerrianos, Omar Martínez; los pilotos Mariano Werner, Norberto Fontana, Agustín Martínez, Juan Cruz Benvenuti, Rodrigo Lugón y Gaspar Chansard; y la intendenta de Sauce Montrul, Soledad Daneri.