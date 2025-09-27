Paraná se prepara para la gran definición del TC Pick Up 2025
La ciudad de Paraná será anfitriona de la octava fecha del TC Pick Up 2025, que se disputará este fin de semana junto al Turismo Carretera 2000 y al Turismo 4000 Argentino.
La intendenta Rosario Romero participó del lanzamiento de la competencia junto a autoridades del Club de Volantes Entrerrianos (CVE) y reconocidos pilotos. Durante la presentación, destacó la relevancia del evento para la capital entrerriana: “Es un evento que llama mucho a que nos visiten, a que se congregue gente y que disfrute del automovilismo. Y preanuncia otro evento muy importante para la ciudad que es el Turismo Carretera. Paraná florece cuando están las carreras”.
Por su parte, el vicepresidente del CVE, Sergio Lifschitz, resaltó la expectativa que se vive en la previa: “Realmente hay mucho trabajo detrás de esto, toda la comisión directiva está comprometida. Esperamos un lindo fin de semana, que vaya mucha gente y que sean carreras inolvidables”.
En el acto de lanzamiento también estuvieron presentes el vicepresidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), Gastón Mazzacane; el presidente del CVE, Omar Martínez; y los pilotos Mariano Werner y Agustín Canapino.