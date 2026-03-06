Paraná se prepara para la 5ª Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná” con casi 2.000 corredores
Este viernes comenzó la entrega de kits para los atletas que participarán de la 5ª Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”, una prueba organizada por la Municipalidad que se disputará este sábado y que ya cuenta con cerca de 2.000 corredores inscriptos.
La competencia contará con dos distancias: 10 kilómetros competitiva y 5 kilómetros, tanto competitiva como recreativa. Con la gran cantidad de participantes anotados, el evento vuelve a ubicar a la capital entrerriana en el mapa de las principales pruebas atléticas de la región.
Durante la jornada de este viernes se realizó la entrega de kits a los corredores en el Open Club, donde los atletas comenzaron a vivir el clima previo a la competencia.
El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, expresó: “Estamos muy contentos porque ha llegado ya el día de arrancar con todos los preparativos finales. Para nosotros, la entrega de kits es empezar a disfrutar de la Carrera Nocturna y vamos a terminar la jornada con un Sunset en el Open Club (Augusto Bravard 276) para disfrutar y que sea tipo la entrada en calor de lo que va a ser la fiesta de mañana”.
La prueba atlética comenzará a las 20 y tendrá como epicentro el balneario Thompson, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Según la organización, cerca del 50% de los corredores son paranaenses, alrededor del 25% proviene de otras localidades de Entre Ríos y el resto llega desde diferentes provincias del país.
Entre los participantes hay atletas de Santa Fe, Corrientes, Misiones, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén y Chubut, lo que refleja el alcance nacional que viene logrando la competencia con el paso de las ediciones.
Arbitelli también destacó que “es un evento que se viene consolidando con el paso del tiempo. Este año hemos sumado una alianza estratégica con Dream Team, que es una empresa de producción indumentaria deportiva de nuestra ciudad, porque este es un producto 100% paranaense”.
Entre los corredores, Guillermo Escanés, profesor de educación física, explicó por qué volverá a participar: “Es una carrera que me gusta, voy a correr los 10 kilómetros por segundo año porque es una distancia que si uno viene corriendo se hace mucho más accesible, se disfruta porque es de noche, por el paisaje, por el recorrido. Esperemos que el tiempo nos acompañe, que no haya tanta humedad, y el calor también afloje un poquitito a la hora de la largada”.
Por su parte, Soraya Aranda, otra de las atletas inscriptas, señaló: “Está muy bueno que hoy podamos hacer algo para nosotros mismos, distendernos, aflojar un poquito con el trabajo, así que viene bien. Está muy buena la iniciativa y también que tenga continuidad en el tiempo”.
Recorridos de la Carrera Nocturna
Recorrido 5 kilómetros
Largada: Balneario Thompson
Recorrido: Augusto Bravard, Raúl Solanas, J. Ambrosetti, Avenida Ramírez, Manuel Leiva, Claudio Fink, Carlos Fuentealba, Avenida Ramírez, Augusto Bravard.
Llegada: Balneario Thompson
Recorrido 10 kilómetros
Largada: Balneario Thompson
Recorrido: Augusto Bravard, Monumento al Pescador, calle interna Thompson, Augusto Bravard, Raúl Solanas, J. Ambrosetti, Avenida Ramírez, Manuel Leiva, Paseo de los Pájaros, La Rioja, Raúl Alfonsín, Avenida Laurencena, Nicaragua, Avenida Laurencena, Raúl Alfonsín, Liniers, Paseo de los Pájaros, Claudio Fink, Carlos Fuentealba, Avenida Ramírez, Augusto Bravard, Espigón, Augusto Bravard.
Llegada: Balneario Thompson